2. januar 2022 begynte demonstrasjoner i Vest-Kasakhstan. Hovedkravet var å kutte gassprisene. President Kassym-Jomart Tokajev sa at retten til en fredelig forsamling er en integrert del av ethvert rettferdig og demokratisk samfunn. På hans ordre, reagerte regjeringen raskt på innbyggernes bekymringer og introduserte en pakke med sosiale støttetiltak. Alle bekymringer som ble gitt uttrykk for under de fredelige demonstrasjonene har blitt hørt og tatt hensyn til.

Overtatt av terrorgrupper

Den påfølgende fredelige demonstrasjonen i byen Almaty ble etter hvert overtatt av terrorgrupper som har blitt trent opp utenfor Kasakhstan og som har som mål å undergrave lov og orden i landet. Deres kriminelle aktiviteter har inkludert opptøyer, plyndring, voldtekter og voldsbruk. Alt er godt dokumentert med opptak fra TV og rapporter på sosiale medier. I denne situasjonen beordret presidenten politi- og sikkerhetsstyrkene om å handle raskt og uten å nøle.

Det har vært flere spekulasjoner i medier rundt «skyte for å drepe»-direktivet som tydelig er tatt ut av sammenheng. Ordren om å åpne ild refererer utelukkende til de ovennevnte terroristene.

Hendelsene i Almaty har utviklet seg til noe helt annet enn protester og demonstrasjoner mot gasspriser. De kriminelle gruppene har ikke gitt uttrykk for krav eller bekymringer, men snarere gått til et bevæpnet og godt koordinert angrep med sikte på en voldelig maktovertakelse. De som hadde samlet seg og angrep, var flere tusen bevæpnede terrorister som er trent utenfor Kasakhstan. De har herjet administrative kontorer og militære anlegg, erobret flyplassen i Almaty og tatt gisler fra utenlandske passasjer- og lastefly, angrepet ambulanser og brannmenn og hindret dem i å gi bistand til folk.

Sender feil signal

Ingen kan rettferdiggjøre angrep og drap på politifolk. De siste oppdateringene viser at flere politimenn har blitt drept av terroristene. Å kalle disse for «demonstranter» sender et feil signal både til det kasakhstanske samfunnet og verden for øvrig.

