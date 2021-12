Al-Sisi er ikke kopternes «frelser»

I kjølvannet av den arabiske våren var det til slutt Mohammad Morsi og hans islamistiske Frihets- og rettferdighetsparti som sikret seg makten. Knappe to år senere ble Morsi avsatt i et militærkupp ledet av nåværende president Abel Fattah al-Sisi.

Til tross for at al-Sisi avsatte en demokratisk valgt president, representerte han likevel håp for mye av befolkningen. Det korte presidentskapet til Morsi var preget av en voldsbølge mot kristne, økonomisk kaos og brutale overgrep mot motstandere.

Men lite visste kanskje egypterne om hva som var i vente. Al-Sisi har siden 2014 transformert Egypt til et av Midtøstens mest autoritære regimer. Bevegelser som Det muslimske brorskapet er forbudt og forfølgelsen av deres medlemmer er fortsatt brutal. Organisasjoner som Amnesty International har også uttrykket uro knyttet til landets manglende pressefrihet og ytringsfrihet, undertrykkelse av arbeiderbevegelsen, utbredte overgrep og ufrie valg.

Anders T. Lothe. Lektor og historiker (Privat)

Al-sisi og kopterne

I likhet med flere egyptiske presidenter har også al-Sisi arbeidet for å sikre støtte fra den koptisk-ortodokse kriken. Det tydeligste utslaget av denne alliansen har tatt form i presidentens samarbeid med kopternes leder, Pave Tawadros II. Sammen har de talt om sameksistens mellom kristne og muslimer og paven har forsvart al-Sisi mot anklager om undertrykkelse.

Alliansen har gitt resultater. I 2016 endret al-Sisi det egyptiske lovverket slik at konstruksjonen av nye kirker ble tillatt. Den samme lovendringen ga samtidig koptiske menigheter muligheten til å søke om lisenser slik at deres midlertidige kirker kunne få status som offisielle gudshus, og dermed beskyttelse under egyptisk lov.

Al-Sisis vennlige tone ovenfor religiøse minoriteter har blitt berømmet internasjonalt, og for mange koptere har presidentens kamp mot islamistene vært betryggende. Al-Sisi vakte også oppsikt da han i oktober 2021 erklærte at han personlig ville akseptere en persons tro enten de er jødiske, muslimske, kristne eller ateister.

Tvangskonvertering

Men til tross for at al-Sisi taler om religiøs toleranse og imøtekommelse, kan ikke situasjonen betegnes som forbedret for kopterne.

Organisasjonen Aid to the Church in Need publiserte nylig en rapport som beskrev kidnapping, seksuelle overgrep og tvangskonvertering av koptiske kvinner som nærmest dagligdags. Samtidig blir det ofte meldt om uprovosert vold mot koptere i byene og på landsbygda. Rettssaken mot aktivisten Patrick Zaki, som nylig ble satt fri, fikk internasjonal kritikk da både The Guardian og BBC kunne rapportere at han ble forskjellsbehandlet på grunn av sin kristne tro.

Faktum er også at flere av al-Sisis initiativ overfor kopterne i realiteten ikke er så forsonende som de kan virke. Den nevnte lovendringen som blant annet skulle gi midlertidige kirker status som lovlige gudshus har vært lite effektiv, og to år etter at lovendringen hadde tatt effekt var kun 25 prosent av 5540 søknader behandlet. Det er også et stort paradoks at mens al-Sisi taler om toleranse, leder han et regime som har fengslet 65.000 politiske motstandere og hvor det fortsatt debatteres å gjøre ateisme kriminelt.

Når det gjelder al-Sisis rolle som en beskytter av kopterne er det grunn til å stille mange spørsmål. I 2016 ble en 70 år gammel koptisk kvinne, Soad Thabet, strippet naken og paradert rundt av en rasende mobb grunnet rykter om at hennes sønn var i et forhold med en muslimsk kvinne. Hendelsen utløste en bølge av vold mot kristne i al-Minya-provinsen, hvor minst ti hus ble plyndret og brent ned. Al-Sisi var raskt ute og fordømte hendelsene, men da saken kom for retten ble kun ti av de angivelig 300 involverte dømt til fengselsstraffer. De tre hovedmistenkte i overgrepssaken mot Soad Thabet ble først dømt, men senere frikjent.

Slike hendelser skjer samtidig med at koptiske aktivister blir arrestert, deres medier blir sensurert og de er utelatt fra politikken og viktige samfunnsposisjoner.

Ingen redningsmann

I 2019 endret al-Sisi den egyptiske grunnloven slik at han kan fortsette som president fram til år 2030. Er det noe al-Sisi ikke må få muligheten til i de kommende årene, er det å framstille seg selv som en frelser for kopterne.

Al-Sisi er og blir en brutal despot som utfører grove menneskerettighetsbrudd mot sin egen befolkning. Hans enkle gester som lovendringer, kirkebesøk og hyllester til religiøs toleranse må ikke dekke over at Egypt fortsatt diskriminerer kristne aktivt gjennom rettsvesen, sensur og overgrep. Vi må heller ikke glemme at al-Sisi styrer Egypt med jernhånd. Ønsker han virkelig å bedre situasjonen for blant annet kopterne, kunne han ha gjort det.

Om ikke kopterne kan kritisere al-Sisi selv, har verdenssamfunnet og norske myndigheter muligheten til det. Ingen må la seg lure. Al-Sisi er ikke kopternes redningsmann og hans brutale regime fortjener ingen hyllest.

