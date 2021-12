Inngangen til 2022 er annerledes enn de fleste skulle ønske. En ny mutasjon, en ny runde med strenge restriksjoner. Vi er alle slitne og lei, og savner å kunne leve uten å alltid måtte ta hensyn til smitteverntiltak som antallsbegrensing, munnbind, kohortstørrelser og denne meter’n.

Slitne helsearbeidere

Det er et mål som ikke er så langt ute av syne, og mange trodde vi allerede var der etter høstens mer normale hverdag. For at vi igjen skal komme dit må alle som får tilbud om vaksine og kan ta den, ta den! I tillegg er det viktig at vi alle følger de råd og anbefalinger som regjering og helsemyndigheter kommer med.

Realiteten er den: majoriteten må ofre mye fordi en liten minoritet skaper et altfor høyt trykk på intensivavdelingene på sykehusene. Selv er jeg intensivsykepleier i bunn, og har jobbet mer som sykepleier enn jeg har vært politiker. Og jeg forstår så innmari godt at helsearbeiderne våre er slitne! Jeg husker hvor utmattende det kan være å jobbe på intensiven. Å stå i det presset over så langt tid er nesten umenneskelig.

De er virkelig noen superhelter, men også superhelter trenger hvile. Det har de ikke fått mye tid til de siste to årene. Og det ser ut som at starten på et nytt år blir tøff.

Ta vaksinen!

Jeg har ikke mange nyttårsforsetter. Men jeg har ett stort nyttårsønske: det er at du tar vaksinen når du får tilbud om det. Det er måten vi kommer oss ut av denne pandemien. Det er oppskriften på færre sykehusinnleggelser: Et overveldende flertall av de som er innlagt på sykehuset med covid-19 er uvaksinerte. Vaksinene er en viktig del av veien tilbake til en normal hverdag.

Så vær så snill! Ta vaksinen!

