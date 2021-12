KIRKELIG SEREMONI: Prest Aud Irene Svartvasmo tilhører dem som ønsker seg et gravferdsrituale som gir større rom for individuelle tilpasninger. Samtidig kjenner hun stadig oftere et ubehag over manglende respekt for hennes faglighet. (Gorm Kallestad / NTB / Tuva Wallem Skare)