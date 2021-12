I en sak publisert i Vårt Land 17. desember, prøver jeg å reflektere rundt hvordan vi kan forhindre at folk får så høye strømregninger at de må fryse i sitt eget hjem. Samtidig kan vi ikke ha et prissystem som gjør at folk drar fra hytta med lyset på. Det er forskjell på nødvendig forbruk og luksusforbruk.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG (Monica Løvdahl / Miljøpartiet De Grønne)

Kom skjevt ut

Saken i Vårt Land har blitt spredd og delt mange ganger med overskriften «Ikke en menneskerett med billig strøm», og bilde av meg. Av og til sier jeg ting som jeg burde vite kan komme skjevt ut. Overskriften oppsummerer ikke det jeg eller MDG mener. MDG har hele høsten kjempet for en god støtte til folk som blir flådd av skyhøye strømpriser.

Vi var tidlig ute med å foreslå at de enorme summene staten nå håver inn på dyr strøm, skal betales ut igjen til alle i Norge, med 1800 kroner per person eller nesten 8000 kroner for en familie på fire. Vi har også foreslått på Stortinget at flere av dem med minst skal få strømhjelp gjennom bostøtteordningen, at studentene skal få et eget strømstipend, og at støtteordningene vi i dag har for å installere varmepumpe og etterisolere huset skal treffe dem med minst, i stedet for dem med mest.

Vi som samfunn kan ikke garantere billig strøm til å smelte snø i oppkjørselen og å holde hytta varm når vi ikke er der. — Rasmus Hansson

Dessverre ble saken spikret på et annet poeng jeg hadde: Vi som samfunn kan ikke garantere billig strøm til å smelte snø i oppkjørselen og å holde hytta varm når vi ikke er der. Luksusforbruk av strøm går utover andre viktige fellesgoder: Naturen, som vi blir presset til å ødelegge enda mer av jo mer strøm vi må produsere, og næringslivet som må konkurrere hardere om utslippsfri energi til grønne jobbene. Den fornybare strømmen vår er verdifull og vil bli stadig mer verdifull. Vi må bruke den til det som er viktigst.

[ Marit må kjempe for verdigheita som minstepensjonist ]

Toprissystem på strøm

Vi må derfor ha to tanker i hodet på én gang: Vi må hjelpe vanlige folk med strømregningen når strømprisene går amok, og vi må sørge for at de som har mest, sparer mer på strømmen. Det er derfor MDG har foreslått et toprissystem på strøm, der vanlig forbruk er rimelig, og et skyhøyt forbruk betyr at du må betale mer.

Jeg er glad for at det nå er enighet på Stortinget om en tiltakspakke mot de rekordhøye strømprisene. Den kunne vært bedre. Vi er skuffet over at studentene fortsatt bare skal få lån, og ikke hjelp til å betale strømregningene sine, på lik linje med alle andre. Vi skulle gjerne ha sett at borettslag og sameier ikke ble ekskludert helt til neste år. Og vi skulle gjerne sett at taket for når du får strømhjelp, ble satt ned fra 5000 til 3000 kWh, og at de som har minst, heller fikk mer å rutte med.

Men det er avgjørende å få en ordning på plass nå, så folk kan gå inn i jula med litt lavere skuldre og litt større økonomisk trygghet. Derfor kommer MDG til å stemme for regjeringen og SVs strømpakke.

Noe vi alle kan tjene på

Alle politikere har noe å lære av høstens strømsjokk. Det er ikke siste gang vi kommer til å se høye priser. Derfor mener vi i MDG at vi må få til en varig løsning som står seg over tid, i stedet for gjentatte krisepakker.

Vi mener at hver gang staten tjener ekstreme summer på høye strømpriser, så skal dette automatisk deles ut igjen til folk. Og så må vi bidra mer til at strøm blir brukt mer effektivt, ikke minst ved at vanlige folk og de med dårligst råd kan kutte strømregningen ved å etterisolere husene, installere varmepumper og legge solceller på taket. Det vil vi alle tjene på.

[ Toppe ber kyrkjene halde gudstenester, trass i smittevernrestriksjonar ]