Kjære Ellen Harris Utne og alle som er knust over at dere ikke får medisinen dere behøver: jeg er helt enig med dere. Dette går ikke an! Det er helt tydelig at «Beslutningsforum» – det statlige organet som har til hensikt å innføre nye metoder for behandling av pasienter, ikke fungerer. Derfor har jeg nå løftet denne på Stortinget.

Brutal dødsdom

Kvinner som får påvist HER2-positiv brystkreft får en dødsdom. Det er grusomt og brutalt.

For noen dager siden kunne vi lese på NRK om tobarnsmor Karin Håversen Utne fra Rogaland som har fått påvist kreftformen. Hun har ikke mye tid igjen, men levde i håpet om at hun skulle få den nye medisinen Enhertu som kunne gitt henne mer tid sammen med barna og ektemannen. Denne medisinen kunne gitt henne rom for en bedre tid mot slutten av livet. Men Beslutningsforum, som er de bestemmer hva slags medisin Norge skal betale for, sier nei. Den ekstra tiden Karin hadde håpet på får hun ikke.

Vi kan ikke bruke fire år på å godkjenne når vi har resultater som tilsier effekt. Disse kvinnene har ikke fire år. — Olaug Bollestad

Jeg reagerer på akkurat samme måte som blant annet leder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne og Norsk Brystcancer Gruppe. Slike avgjørelser viser at Beslutningsforum ikke fungerer!

Dette bærer preg av utsettelse på grunn av den sedvanlige runddansen mellom beslutningsforum og leverandøren på prisen på medisinen. Vi kan ikke bruke fire år på å godkjenne når vi har resultater som tilsier effekt. Disse kvinnene har ikke fire år.

Må bli bedre

Derfor krever jeg nå at helseministeren tar evalueringen av dette organet ut av skuffen og gir den til oss på Stortinget. Dette er en så viktig sak at den må behandles grundig. Eksemplene på at mennesker som ikke får den medisinen eller hjelpen de trenger er for mange. Den lange behandlingstiden og rekken av negative avgjørelser skaper et inntrykk av at pasientene blir taperne.

Derfor vil jeg gjøre det jeg kan for at helseminister Ingvild Kjerkol ikke lar rapporten støve ned, men at Stortinget får tatt en skikkelig gjennomgang av hvordan Beslutningsforum fungerer og hva som skal til for å gjøre det bedre. Det fortjener hver enkelt av de pasientene som har sin sak og sitt legemiddel til vurdering.

