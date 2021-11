MANN OG KVINNE: «Jeg tror ikke det er holdbart – i hvert fall ikke for kristne som tror på en Gud som har skapt oss «til mann og kvinne» – å hevde at kjønn primært avgjøres av hva et individ føler innerst inne», skriver Espen Ottosen. Illustrasjonen fra 1545 av Thomas Geminus, viser Adam og Eva. (Erlend Berge / Wellcome Library, London)