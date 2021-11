UTGANGSPUNKTET: «Jeg tror ikke det er til å komme forbi at frelseshistorien har momenter som nødvendigvis oppfattes som antijudaiske. Hvordan forholder vi oss til det?» spør Eivor A. Oftestad. (Illustrasjon: «The Raising of the Cross», av Sebastiano Mazzoni, 1600-tallet.) (Didier Descouens)