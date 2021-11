HYRDE: – Det er nettopp på grunn av kirkefolket at jeg ønsker å bli prest. Men da ønsker jeg at kirken fortsatt skal være en forsamling for alle mennesker, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltes rett, skriver teologistudenten i et svar til biskopen i Bjørgvin. (Bård Bøe / Privat)