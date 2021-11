Åpent brev til Anniken Huitfeldt

Vi som står som undertegnere av dette brevet, er nå kjent med – og setter stor pris på – at utenriksminister Anniken Huitfeldt har uttrykt bekymring for terrorlistingen av palestinske organisasjoner. Vi vil allikevel sende dette brevet, som en direkte respons på den oppfordringen vi har fått fra kristne organisasjoner i Israel-Palestina.

Den israelske forsvarsministeren Benny Gantz klassifiserte den 22. oktober seks palestinske menneskerettsorganisasjoner som terroristorganisasjoner. Disse organisasjonene er:

Addamer Prisoner Support and Human Rights, Al Haq, Defense for Children International / Palestine, Bisan Center for Research and Development, Union of Agricultural Work Committees (UAWC) og Union of Palestinian Women´s Committees.

Uttrykker sin sterke bekymring

En rekke palestinske kristne organisasjoner uttrykker sin sterke bekymring for denne beslutningen i en uttalelse 25. oktober. Disse organisasjonene; East Jerusalem YMCA, YWCA of Palestine, The Joint Advocacy Initiative (JAI), Diyar Consortium, Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center, Bethlehem Bible College, Arab Orthodox Union Club Jerusalem, Arab Educational Institute, Wiam: The Palestinian Conflict Transformation Center og The Palestinian Christian Initiative / Kairos Palestine, tar sterk avstand fra en slik karakteristikk av menneskerettsorganisasjoner. De frykter at dette vil ramme alle palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner, spesielt de som forsvarer palestinske menneskerettigheter. De frykter også at det vil ramme deres egen virksomhet i det palestinske sivilsamfunnet.

Vi deler deres bekymring

Legg press på israelske myndigheter

Organisasjonene appellerer til det internasjonale samfunnet om å

fordømme karakteristikken av de seks menneskerettighetsorganisasjonene som terroristorganisasjoner.

legge press på israelske myndigheter slik at terroristanklagene trekkes tilbake.

fordømme den israelske okkupasjonspolitikken som innebærer brudd på internasjonal lovgivning.

Vi deler deres bekymring, og på vegne av disse kristne organisasjonene vil vi be den norske regjering om å legge ytterligere press på israelske myndigheter i denne saken.

