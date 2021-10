Celina (16): Hvis jeg var født i Niger hadde jeg nok vært gift nå

Da jeg var liten, hadde jeg mange drømmer. Jeg skulle bo i et stort fire etasjers hus med egen strand og bowlingbane. Jeg hadde bestemt meg for å bli frisør, og jeg skulle skaffe meg en søt liten hund.

I dag er jeg 16 år, og drømmene mine er litt annerledes, men drømmer, det har jeg fortsatt masse av. Jeg er så heldig og kan jobbe mot drømmene mine, men det er det langt ifra alle som kan.

Hvert tredje sekund

Hvert tredje sekund blir en jente under 18 år fratatt alle drømmer, håp og muligheten til å bestemme over sin egen fremtid. Det er 12 millioner jenter i løpet av et år. Satt i perspektiv, ville det tatt under ett og et halvt minutt før hele klassen min hadde blitt giftet bort, og 45 minutter før hele skolen min på 900 mennesker hadde blitt gift.

Det er vanskelig å se for seg, men i land som Malawi og Niger kunne det fort vært realiteten.

Jeg har alltid hørt at verden er urettferdig, men den setningen har aldri gitt så mye mening som nå. — Celina Ahmed

I Niger blir tre av fire jenter giftet bort før fylte 18 år. Det betyr at om jeg hadde vært født i Niger, er sannsynligheten for at jeg hadde vært gift nå ganske stor. Det er heller ikke helt usannsynlig at jeg hadde hatt barn, kanskje flere.

Jeg hadde nok ikke gått på skole og mest sannsynlig mistet muligheten til å få meg en jobb og en inntekt, noe som ville resultert i et liv i fattigdom. Jeg hadde ikke kunnet gjort helt vanlige ting som ungdom gjør, som å spille håndball eller fotball. Jeg hadde ikke kunnet ha overnattinger eller vært ute med vennene mine.

Fattigdom og tradisjoner

Jeg har alltid hørt at verden er urettferdig, men den setningen har aldri gitt så mye mening som nå. Uten at det direkte påvirker oss som leser denne teksten, blir det giftet bort jenter i akkurat dette øyeblikket.

Grunnene til barneekteskap er mange, blant dem fattigdom. Ved at en jente blir giftet bort får fattige familier en munn mindre å mette. Mange foreldre tror at jentene deres vil få det bedre i en annen familie, særlig økonomisk.

En annen grunn til at barneekteskap skjer er kultur og tradisjoner. Flere steder i verden er barneekteskap så normalisert at det er det eneste de kjenner til, og det som virker riktig. Kanskje har foreldrene selv blitt giftet bort som barn?

Men konsekvensene av barneekteskap er mange og alvorlige. Det påvirker ikke bare jenta mentalt og fysisk, men også samfunnet, og det hindrer utvikling i landene det gjelder.

Ufattelig trist

Det er ufattelig trist at foreldre ser på det å gifte bort barnet sitt som den eneste veien ut av fattigdom. Det er ufattelig trist at de tror at barnet deres vil få det bedre slik. Jeg syns det er helt absurd at vi lar dette skje i 2021, og det er i hvert fall trist om vi ikke gjør alt vi kan for å bekjempe barneekteskap.

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid mot barneekteskap i de landene der problemet er størst: Mali, Malawi, Niger, Nepal og Bangladesh. Pengene som samles inn, skal brukes til å jobbe for at jenter skal få bli på skolen. At jenter, voksne og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling, og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort.

Søndag 24. oktober finner årets viktigste søndagstur sted. Jeg oppfordrer alle til å bli bøssebærere og ønsker alle en god TV-aksjon.