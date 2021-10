Når unge ofres på misjonens alter

ADVARER: – Metoden til The Send-arrangørene synes å være å utradere ungdommenes evne til å sette grenser og si nei, advarer Rut Helen Gjævert. Hun har selv erfaringer med usunt misjonsarbeid, og frykter at The Send Norge går i samme spor. Bildet er fra The Send i Orlando, Florida i 2019. (Bjarte Ystebø / Norge IDAG / Evelyn Pecori)