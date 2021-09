Det er ironisk at den LO-finansierte tenketanken Agenda mener Høyre er uansvarlige (VL 15.9), når Arbeiderpartiet 100-dagersplan allerede sprenger handlingsrommet i statsbudsjettet. Dette er før Senterpartiets reverseringer og SVs dyre velferdsløfter. Høyre har brukt penger, men vi har løst kriser og investert for fremtiden.

Erna Solberg har styrt Norge trygt i åtte år, hvor vi har vært igjennom en oljekrise, immigrasjonskrise og en global pandemi. Den største krisen siden andre verdenskrig. Gjennom åtte år har vi har brukt pengene på nødvendige investeringer og gjennomført viktige reformer samtidig som vi har kuttet skattene til bedrifter og familier.

Mer velferd for hver skattekrone

Vi er stolte av de resultatene vi har levert. I 2020 nådde vi målet om to politifolk per 1000 innbyggere. Flere elever fullfører skolen, vi har kuttet i helsekøene, rekordmange starter nye bedrifter, og vi slår eksport rekord for næringslivet. Vi investerer i klimateknologi, som hydrogen, karbonfangst og lagring. Vi bygger også veier og jernbane som aldri før.

Listen fortsetter med gode resultater og viktige investeringer, men angrepene fra nestlederen i Agenda er mange og spalteplassen er begrenset. Ikke bare investerer vi i fremtiden, men vi evner også å tenke på hvordan vi forvalter skattekronene våre. Hvordan får vi mer velferd ut av hver skattekrone?

Jernbanereformen bedrer tilbudet og reduserer kostnaden med 12 milliarder kroner i anbudsperioden, sammenlignet med kostnaden i 2019. Resultatet av Nye Veier er raskere utbygging, 25 milliarder i reduserte kostnader og 34 milliarder i økt nytte i dagen portefølje. Vi har gjennomført ABE-reform, kommunereform, politireform, sykehusreform. Venstresiden har en allergi mot innovasjon og private aktører.

Solid vekst i norsk økonomi

Ta for eksempel Ap-styrte Oslo og Bergen hvor de har brukt tre år på å kjøpe private barnehager til en sum av en milliard. Det er penger som kunne blitt brukt på skolepsykologer, flere lærere, bedre kollektivtransport eller sykehjemsplasser.

Mer skatt betyr ikke mer velferd. Det har vi illustrert i åtte år når vi har gitt skattelette til hjørnesteinsbedrifter, familier, studenter og pensjonister. Arbeiderpartiets skatteløfte på syv milliarder bryter de før 100 dager i regjering. Og hva blir alternativet? Øke inntektsskatten, eiendomsskatten, selskapsskatten eller gjeninnføre arveavgiften?

Før korona hadde vi lav arbeidsledighet og solid vekst i norsk økonomi. De siste to årene før pandemien ble fire av fem nye jobber ble skapt i privat sektor. Vi har også sørget for forenklinger for næringslivet på 28 milliarder kroner.

Det arbeidet skulle vi ønske å fortsette med, og de neste fire årene skulle vi kutte i rapportering og byråkrati for nye ti milliarder.

Tatt vårt ansvar

Den borgerlige regjeringen har skapt mer og inkludert fler. Den har forenklet og forbedret Norge til det beste for innbyggerne gjennom viktige reformer. Vi har kuttet klimautslipp og helsekøer. Sørget for at flere har fullført skolen, bygget veier og jernbane og gitt skattelettelser til bedrifter og familier.

Vi har ikke stukket av fra regningen, men tatt vårt ansvar på vakt i åtte år - gjennom tre store kriser. I neste stortingsperiode skal vi fortsette å ha de beste svarene på det som er de viktigste utfordringene

