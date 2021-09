Ida med kniven på strupen

I den siste episoden av humorprogrammet Spårtsklubben på VGTV kommer det frem at tre av fire medlemmer (Mads Hansen, Erik Follestad og Jon Martin Henriksen) i ca ett år har gått bak ryggen på det siste medlemmet, Ida Fladen, for å lage en låt som nå er ute i Spotify.

At låta heter «Puppastemning» og er noe av det verste jeg har hørt av norsk musikk har ingenting med det jeg nå skal snakke om å gjøre. Det er dessverre lov til å gi ut dårlig musikk hvis man ønsker det, men er det god humor å tvinge folk til det?

Kamilla Danielsen, skribent (Privat)

Vrei meg i ubehag

Hansen forteller i Spårtsklubben: «Vi har brukt hele 2021, frem til nå, til å lage en sang til Ida. Vi lagde ferdig tekst og melodi i februar isj. Så vi har prøvd å få Ida til å si alle strofene, alle verselinjene, hele refrenget, hele sangen, uten at hun er klar over det selv. Alt har blitt filma og tatt opp. Så tok vi det inn i studio. Autotuna det til en sang, vi var live på God Morgen Norge, du fikk se din egen musikkvideo og sang for første gang.»

Er det ikke ganske ukult å fremme tvang som humor? — Kamilla Danielsen

Hansen fremstiller det som en gavepakke. Her, vær så god, dette gjorde vi for deg, Ida! Ok. Så tre karer har laga en låt til ei som ikke hadde bedt om det, med hennes ubevisste hjelp, som en spøk. Og det kunne for så vidt vært morsomt, om alle syntes det var gøy.

Men alt ved Fladens kroppsspråk og ansiktsuttrykk tyder på at hun ikke synes det har vært det minste gøy. Og man trenger ikke være en ekspert på kroppsspråk for å få med seg det. Jeg, et vanlig menneske, vrei meg i ubehag bare av å se episoden.

Umusikalsk på flere nivåer

Programlederen i Spårtsklubben, Jon Martin Henriksen, spør videre: «Hvordan har du det», og peker på Fladen. Fladen svarer: «Jeg har det ikke bra, jeg har det ikke bra. Jeg vil bare si det, jeg hyller pranken, og det mener jeg, jeg synes det er kjempegøy...» (sier hun mens hun er helt død i fjeset) «...alt dere har lagt i det, og så liksom stopper det der, da jeg ble tvunget til å faktisk spille inn, men det er viktig for meg å faktisk ha sagt at alt før det, veldig bra, sterkt levert.»

I bakgrunnen sier Hansen at Fladen ikke ble tvunget. Fladen forsetter med å si at hun har hatt «en helt j... helg etter innspillingen».

Hun synes stuntet er kult helt frem til slutten. Og kanskje de skulle stoppet nettopp der hvor det var en morsom spøk for alle involverte?

Det at hun faktisk må spille inn låta gjør at det hele fremstår ganske umusikalsk, på flere nivåer. Kall meg gjerne humorløs, men det er der jeg faller av humortoget.

Hun sier nei

La oss si at det Hansen sier stemmer, at Ida ikke ble tvunget. At hun har vært frivillig med på dette, og at det at hun ser ut som hun har det vondt og ubehagelig og mest lyst til å dø, kun er veldig godt skuespill som også er en del av «pranken». Gjør ikke det saken enda mer ubehagelig?

Om det ikke er tvang, men skuespill, så synes jeg det er kritikkverdig å fremstille det som tvang og så gjøre humor ut av det. — Kamilla Danielsen

Ida gir flere ganger i løpet av Spårtklubben-sendingen og i klippet fra God morgen Norge, uttrykk for at hun ikke vil. Hun sier nei, virker lei seg, sint og desperat av å være i en situasjon hun ikke har bedt om. Likevel tvinges eller «tvinges» hun til å gjennomføre opplegget, spille inn låta og slippe den for verden.

Om det ikke er tvang, men skuespill, så synes jeg det er kritikkverdig å fremstille det som tvang og så gjøre humor ut av det. Mads Hansen er en oppegående kul fyr som jeg har likt mye av, han vet hva han driver med og derfor føler jeg også at jeg kan forvente mer av han.

Tvang er ikke morsomt

Både Hansen og Follestad (med til sammen nesten 700.000 følgere på Instagram) er store forbilder for mange, kanskje spesielt unge gutter. Er det ikke ganske ukult å fremme tvang som humor? Hvis det egentlig er et helt frivillig opplegg, er det enda større grunn til å ikke fremstille det som tvang. Tvang er ikke så morsomt, og bør heller ikke frontes som det.

Det å bruke overtalelse og tvang når jenter (ja, her nevner jeg kjønn igjen) sier nei, er vel noe vi forsøker å jobbe oss bort ifra?

Dette handler åpenbart ikke kun om denne ene episoden isolert, men må sees i et større bilde. — Kamilla Danielsen

Så går det an å argumentere for at dette bare er en sang og vel ikke noe å hisse seg opp over. Nei, kanskje ikke. Men jeg gjør det likevel. Fordi dette handler åpenbart ikke kun om denne ene episoden isolert, men må sees i et større bilde.

For å sette det på spissen: tre menn tvinger en dame inn i noe hun åpenbart (sett utenfra) ikke vil være med på og lager humor ut av det. Finnes det ikke morsommere ting man kan gjøre i et humorbasert program?

Ubehagelig historisk bismak

I Vårt Land 9. september uttaler pastor Erik Andreassen seg om saken. Han sier: «Hvordan få en kvinne til å bli med på noe hun virkelig ikke vil? Jo, man rundlurer henne».

Jeg tenker ikke at det problematiske her er at Fladen har blitt lurt. Hvorvidt hun er et offer eller ikke, har jeg ikke grunnlag for å spekulere i. Spårtsklubben er et humorprogram som baserer seg på å pranke hverandre, dette går alle veier og på tvers av kjønn og er som regel ganske gøy å se på.

Er det kult at de fronter en kultur hvor det bare er å få jenter til å føle seg kjipe nok om de sier nei, så vil de tilslutt si ja? — Kamilla Danielsen

Det ubehagelige starter når hun blir eksponert for spøken på direktesendt TV og tvunget til å gjennomføre noe hun tilsynelatende virkelig ikke ønsker.

Det å trekke kjønn inn i dette er ikke en nødvendighet, det er alltid ubehagelig å se folk bli tvunget, men det gir åpenbart en mer ubehagelig bismak historisk sett, og gjør det enda mer ugreit og humorløst. Uansett hvor mye vi alle skulle ønske at kjønn ikke spiller noen rolle, er det ignorant å mene at det ikke, dessverre, fortsatt gjør det.

Hva om hun hadde nektet?

Det finnes flere argumenter for at dette er noe Fladen var med på. Hun sto selv ved mikrofonen, sang låta og promoterer det i sosiale medier i ettertid. Det ser ikke ut som at noen sto med en kniv på strupen hennes mens hun sang og tvang henne fysisk til det, det gjør ikke det.

Men er det kult at de fronter en kultur hvor det bare er å få jenter til å føle seg kjipe nok om de sier nei, så vil de tilslutt si ja?

Hvis Fladen hadde nektet, og stuntet ikke hadde blitt gjennomført, hvem hadde kommet ut av situasjonen som den kjipe? Humor skal være gøy, lag noe gøy da!

