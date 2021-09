Vedums kulturkrig

Er det noen som husker forrige valgkamp? Den gangen vi ikke hadde en pandemi å stri med, og FNs klimapanel ikke akkurat hadde kommet med en rød alarm til alle verdens land om klimakrisa? Den gangen sommeren ikke var prega av tørke, ekstreme flommer, skogbranner og stormer?

Det var den valgkampen der Ola Borten Moe og Linda Hofstad Helleland ville snakke om brunost og bunader, og hva som er norsk kultur.

Eivind Trædal, Nestleder for byutviklingsutvalget i Oslo bystyre for MDG (Cornelius Poppe/NTB)

Rar prioritering

I ettertid er det litt nostalgisk å tenke på denne tida. Det føltes så mye mer uskyldsrent og avslappa. Den gangen var norske politikere enige i at Norge blant annet er et land der vi håndhilser og viser ansiktet, to vaner vi ironisk nok har måttet legge av oss det siste året for å beskytte oss mot korona-viruset.

Men tida for ulne debatter om brunoster, bunader og håndhilsing er definitivt over. I år handler det om samfunnsberedskap, om klimakrise og om hvordan vi skal få samfunnet tilbake i gjenge etter et år med de hardeste tiltakene vi har opplevd i fredstid.

I møte med en valgkamp som handler om akutte behov og håndfaste kriser, opptrer Trygve Slagsvold Vedum som en lettvekter som vil drive med kulturkrig. — Eivind Trædal

De fleste politiske partier har innsett dette. Bare ikke Senterpartiet. Midt i innspurten av valgkampen kommer Trygve Slagsvold Vedum opp med en ny prioritert oppgave for en ny rødgrønn regjering: å planlegge en feiring av kristninga av Norge i 2030! Dette er viktig nok til at det må inn i regjeringsplattformen for 2021-2025, mener Vedum.

Av alle tenkelige ting en partileder for et kommende regjeringsparti skulle velge å bruke tid på rett før valgdagen, er dette noe av det rareste.

Norske bønder lider

Man kan innvende at kristninga av Norge ikke noen udelt solskinnshistorie. Den skjedde i stor grad med sverd. Høvdinger som sa nei takk til Kvitekrist kunne vente seg tortur eller døden. I tillegg har Norge akkurat valgt å skille stat og kirke. Det er ingenting galt med at nordmenn er bevisst vår kristne kulturarv og historie, men dette er også godt ivaretatt i skoleverket.

2030 er også året Norge skal nå våre forpliktelser etter Paris-avtalen. — Eivind Trædal

Men hovedproblemet er ikke forslaget i seg selv. For min del kan vi gjerne sette av en hel måned til å minnes Olav Tryggvason og Olav Haraldson på forskjellige måter om ni år. Nordmenn er gode på jubileer og festivaler, ikke minst på historiske spel. En slik markering er jeg helt sikker på at vi kan få til, selv om planene ikke skulle få plass i vår neste regjerings plattform.

Problemet er hva dette forslaget sier om Senterpartiets prioriteringer før valget. Norske bønder som lider under rekordtørke i Sør-Norge har mer akutte behov enn at Stortinget setter i gang en ni år lang planlegging av en markering av vår kristne kulturarv.

De trenger en regjering som tar klimakrisa på alvor. 2030 er også året Norge skal nå våre forpliktelser etter Paris-avtalen.

Malplassert i årets valg

Vår neste regjering bør nok først og fremst fokusere sine krefter på hvordan de skal planlegge dette merkeåret ni år fram i tid. I møte med en valgkamp som handler om akutte behov og håndfaste kriser, opptrer Trygve Slagsvold Vedum som en lettvekter som vil drive med kulturkrig.

Den slags utspill var kanskje interessante i 2017, men i årets valg framstår det direkte malplassert.

