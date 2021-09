Mindre velferd og frihet med Rødt

Rødts representanter Mimir Kristiansson og Bjørnar Moxnes frir til kristenfolket i Vårt Lands spalter. Dagens regjering kritiseres i sterke ordelag og kristenfolket oppfordres til å støtte Rødt i kampen mot kapitalismen.

Det sies ingen ting om at Rødts alternativ, marxismen, har ført til nød og elendighet overalt hvor den har fått innflytelse.

Maktmisbruk og undertrykkelse

I rangeringer av land med hensyn til livskvalitet, finner vi de marxististe regimene i bunnen av listen. For fruktene av marxisme er drastisk fall i velferden, matmangel, store kutt i offentlige tjenester, maktmisbruk og undertrykkelse av meningsmotstandere.

Bevisene er overveldende. Et nylig eksempel er Venezuela. I Norge var både Moxnes og Lysbakken (SV) ivrige supportere av dette marxist-regimet, inntil det ble klart at resultatet – igjen - ble fattigdom og undertrykkelse. Da ble tidligere støtte-erklæringer for regimet fjernet fra partienes hjemmesider.

Kort vei til diktatur

Hvorfor er marxismen så ødeleggende for folk og samfunn – når intensjonene om likhet og likeverd er så gode?

For det første: Marxismen anerkjenner ikke den private eiendomsretten, men vil overføre eierskap fra private til staten. Det betyr at gründere ikke får eie egne virksomheter. Resultatet er at motivasjonen for å ta risiko og starte ny virksomhet pulveriseres. Kapitalen rømmer utenlands for å unnslippe statens klør. Dermed havner marxistiske regimer i en nedadgående spiral med lavere aktivitet, lavere skatteinntekter, arbeidsledighet og fattigdom.

Kapitalismen har sine utfordringer, men marxismen er beviselig mye, mye verre. — Magne Supphellen

For det andre: Når makt og eiendomsrett samles hos staten, samtidig som folket begynner å murre fordi velferden svekkes, fristes marxismens ledere til å ta kontroll for å hindre kaos. Reisen ender ofte i diktaturer som undertrykker folket og forfølger meningsmotstandere. Det er nok av eksempler.

For det tredje: Likeverdsidealet gjelder ikke alle. Det gjelder kun arbeiderne, ikke kapitaleierne. For kapitaleiere fremstilles ensidig som grådige egoister. Private kapitaleiere er selve fienden, fordi de står i veien for å plassere kapitalen der marxistene vil ha den; hos staten. Derfor er det helt legitimt for marxister å snakke nedsettende om mennesker med kapital.

Likeverdsprinsippet gjelder heller ikke ufødt menneskeliv. Rødt vil ha fri abort til uke 22.

Oppskriften på å mislykkes

Kapitalismen har sine utfordringer, men marxismen er beviselig mye, mye verre. Den store fordelen med kapitalismen er at den motiverer gründere. Har man en god ide, finnes det muligheter i markedet, og staten tar ikke fra deg det du skaper. Dette utløser skapervilje og skaperkraft som bidrar til vekst og utvikling – og skatteinntekter for staten.

Dessuten: Det finnes flere former for kapitalisme. KrF fremmer en type sosial kapitalisme som både stimulerer den positive skaperkraften i markedsøkonomien – og samtidig tar sosiale hensyn via reguleringer, en omfordelende skattepolitikk og en sterk yrkesetikk.

Rødts svar på utfordringen er mindre frihet til å skape - og mindre gevinst av innsatsen. Det er oppskriften på å mislykkes. Igjen. — Magne Supphellen

I årene som kommer skal vi i Norge gjennomføre det grønne skiftet, omstille oljeindustrien og håndtere eldrebølgen – samtidig som velferdsnivået skal opprettholdes eller styrkes. Skal dette lykkes, må det skapes mange nye og bærekraftige virksomheter.

Rødts svar på utfordringen er mindre frihet til å skape - og mindre gevinst av innsatsen. Det er oppskriften på å mislykkes. Igjen.

