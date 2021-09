Egoistnasjonen Norge?

I det rike oljelandet Norge har over 80 prosent av voksne fått første vaksinedose. Snart har alle som ønsker og kan blitt vaksinerte. FHI melder at 93 prosent av befolkningen er villig til å ta vaksine, noe som kommer til å bidra til at vi får en høyere immunitet enn de fleste land kan drømme om.

30.august er det kun 12 koronapasienter på respirator og 20 på intensivavdeling, ifølge VGs oversikt. Smitten øker, men få av de som blir smittet blir syke og sykehusene går til grønn beredskap.

Høie og Solberg sier at i slutten av september kan vi leve normalt igjen uten tiltak. Vi ligger med andre ord eksepsjonelt godt an.

Øyvind Vassli, Økonomiblogger, økonom og KrF-medlem (Gjermund Øystese)

Der vaksinen er en fjern drøm

Kontrasten til Afrika har aldri vært større under pandemien. I Afrika er det kun 2 prosent som er fullvaksinerte, og noen land ligger enda lengre bak. I juni skrev Nettavisen at kun 0,8 prosent av Sør-Afrikas 59 millioner innbyggere hadde blitt vaksinert. Av Nigerias 200 millioner var under 0,1 prosent vaksinert.

Offentlig helsevesen og generøse redningspakker finnes ikke i verdens fattige land. Der er selv det vi gjerne kaller enkle medisinske undersøkelser som blodprøve, malariatest og ikke minst koronatest forbeholdt de aller rikeste i storbyene. Koronavaksine er som en fjern drøm.

«Vi er nødt til å jobbe for å gi to doser til de som er mest utsatt. De som kan bli alvorlig syke eller dø av korona», uttalte Tedros Adhanom Ghebreyesus, sjef for WHO. Han påpeker samtidig at av de 4 milliarder vaksinedosene som er fordelt så langt i verden har 80 prosent gått til verdens mest velstående.

Vente med 3. dose

WHO oppfordrer Norge og den vestlige verden til å vente med 3. dose til alle land i verden har vaksinert minst 10 prosent av befolkningen. Likevel sa Bent Høie til NRK 11. august at «Det er ingen gode grunner til å svekke Norges beskyttelse mot koronaviruset fordi andre land ikke har kommet langt nok i sitt vaksinasjonsprogram».

For hva gagner det Norge hvis vi vinner vaksinekappløpet, men på veien mister landets sjel? — Øyvind Vassli

Trygve Slagsvold Vedum og Sylvi Listhaug kritiserte i mars regjeringen for å bidra med 700.000 vaksinedoser gjennom det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax. Dosene kunne vært beholdt i Norge.

Landsmoder og Norges første kvinnelige statsminister Gro Harlem Brundtland sa en gang «Det er typisk norsk å være god». Nå som USA og vestlige land for alvor jobber for å skaffe tredje dose til sine innbyggere, er det viktig å minne oss selv og verden om hvem Norge egentlig er.

Fra fredsnasjon til egoistnasjon?

La ikke fredsnasjonen bli egoistnasjonen Norge. La oss heller bli husket for at vi er gode, nestekjærlige og evner å gjøre mot andre som vi vil de skal gjøre mot oss. For hva gagner det Norge hvis vi vinner vaksinekappløpet, men på veien mister landets sjel?

La oss lytte til WHO og vente med tredje dose til fattige land har vaksinert 10 prosent av deres mest sårbare og risikoutsatte grupper. Denne pandemien er ikke over før den er over i hele verden.

[ Arne Borge: «Spar oss for korona-opportunismen» ]