Min forsvarstale ved Perleporten

Jeg tror jeg har truffet en nerve på høyresiden. Etter en kronikk i Vårt Land har både Høyre og Fremskrittspartiet funnet det nødvendig å svare meg, men ikke min kritikk.

Sist ut er Ketil Solvik-Olsen, som skisserer mitt fremtidig møte med perleporten. Ifølge han vil jeg få det vanskelig hos St. Peter fordi jeg lyver om regjeringas pengeliberalisme. Vel, her kommer min forsvarstale foran himmelens porter:

I åtte år har høyresiden satt penger over mennesker og natur. Så lenge du er rik, kan du kjøpe deg ut av hva det skal være. Du skal til og med få mer penger av Ketil Solvik-Olsen enn det du kan drømme om å bruke. Men er du derimot fattig, trygda eller har barn med svakt syn eller skjeve tenner stiller ikke Ketil Solvik-Olsen opp.

[ Ketil Solvik-Olsen: Her er ti eksempler på at Mimir bryter det åttende bud ]

Næstekjærlighet til de med størst formue

Å ta vare på din neste og å vise nestekjærlighet er den mest fundamentale læren i kristendommen. Det hjelper ikke hvor mye du sier at du tror på Gud, dersom du i praksis ikke klarer å vise kjærlighet til din neste.

I Høyre og Frp gjelder denne nestekjærligheten bare hvis den neste har stor formue. Dette er pengeliberalismen som disse partiene forfekter. Dette er grunnverdien de har styrt på i åtte år. For samtidig som de ti prosent rikeste har mottatt ti milliarder i skattekutt, har vanlig folk fått sendt regningen gjennom kutt i støtten til svaksynte barn, fysioterapi for brannskadde, barnetillegg for trygda og et år kortere avklaring hos NAV.

Fremfor å løfte de fattige, har Solvik-Olsen og resten av tollerne og fariseerne som styrer dette landet latt de rike få vokse på bekostning av folk flest. — Mímir Kristjánsson

Det er kanskje for mye for langt å forvente at St. Peter skal ha hørt om «arbeidsavklaringspenger». Men det må gå an å forlange at en tidligere statsråd og ledende norske politiker har fått med seg at regjeringa har kuttet i arbeidsavklaringspengene til syke mennesker, med det resultat at mange er skjøvet ut på sosialhjelp.

Solvik-Olsen, tollerne og fariseerne

Fremfor å løfte de fattige, har Solvik-Olsen og resten av tollerne og fariseerne som styrer dette landet latt de rike få vokse på bekostning av folk flest. Det er dette som er pengeliberalismen.

Jeg tror på et samfunn som møter mennesker med respekt og hjelper de som er i nød. Da må alle bidra, og de som har mest må bidra mest. Slik skaper vi gode liv for alle, uavhengig av formue og inntekt.

Et slikt samfunn er uforenelig med pengeliberalismen til Ketil Solvik-Olsen.

[ Mathilde Tybring-Gjedde: «Gammeldags og innholdsløs kritikk fra Kristjansson» ]