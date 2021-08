En rød-grønn klimakatastrofe

De siste årene har vi sett tendenser til økt samarbeid mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Det kan godt hende det blir mer av dette etter valget denne høsten fordi de dessverre har lik politikk på mange områder.

Dersom Senterpartiet får viljen sin og vi får en rød-grønn mindretallsregjering, blir klima og miljø den store taperen. Sammen med Fremskrittspartiet sikret de en enorm pengepakke til petroleumsnæringen i fjor vår. Den viste oss alle at en rød-grønn regjering fort kan komme til å bli oljenæringas kjæledegge.

Derfor trengs KrF i regjering

Skal vi få til en grønn omstilling, må vi kunne stille krav til alle næringer. Målet er et bærekraftig og levedyktig norsk næringsliv som også er konkurransedyktig i fremtidens grønne handels- og næringslandskap.

Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste dersom vi ikke stiller krav og omstiller oss i tide. Derfor er vi glad for at KrF foreslår å stanse all videre leting etter olje og gass i nye områder og vil endre petroleumsskattereglene slik at de tar hensyn til klima og klimarisiko.

Klima og miljøpolitikk handler om menneskeliv, både nålevende og kommende generasjoner. Med økt forbruk og trykk på ressurser i verden kan vi forvente å se mer krig og konflikter, mer fattigdom og flere flyktninger. KrFs program er tydelig på at vi er nødt til å kutte ned på forbruket vårt og arbeide for en mer sirkulær økonomi.

Vi er nødt til å tenke nytt rundt hvordan vi bruker naturen vår og heller bygge nytt der det allerede er bygget ut for å skåne sårbar natur. Vi er nødt til å stille krav til produktene vi kjøper sånn at de varer lenger og det går an å reparere dem. Bærekraftig forbruk handler også om etisk forbruk og derfor må vi sikre at de som lager tingene vi kjøper, får en lønn som de kan leve av. Derfor trengs KrF i regjering.

Ingen perfekte avtaler

Vi kan ikke ha en regjering med partier som ikke er klare på at Norge skal kutte sine utslipp, i alle sektorer, og i tråd med 1,5 graders målet. Det som trengs er en regjering som er villig til å ta nødvendige klimagrep slik som økt CO2-avgift, satsing på fornybar energi og økt internasjonalt klimasamarbeid. Det gjør dagens regjering.

KrF er et parti som alltid har tatt på alvor at Norge skal være med i det internasjonale samarbeidet på klima og utvikling. Vi blir skremt av retorikken og politikken som en del andre partier har knyttet til samarbeid med andre land.

Det finnes ingen perfekte avtaler, men det er ikke et alternativ å snu ryggen til resten av verden og kjøre solo. Vi er glad for at KrF er en sterk forkjemper av EØS-avtalen, for vi er nødt til å arbeide sammen og vi er nødt til å ta ansvar for hverandre.

