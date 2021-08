PLASS TIL FLER? «Hvis det fellesskapet vi inviterer til ikke egentlig er rigget for flere, da hjelper det lite at vi ønsker alle velkommen», skriver prest Vidar Mæland Bakke. Han oppfordrer menigheter til å tenke bredere om familie. (Pavel L Photo and Video / Shutterstock / NTB / Caroline Teinum Gilje)