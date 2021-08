Høyres «kristendom»

I et tilsvar til meg i Vårt Land prøver Mathilde Tybring-Gjedde å forklare hvorfor Høyres politikk for sterkt økende forskjeller bygger på et kristent verdigrunnlag. I tillegg anklager hun Rødt for å være et parti som kjemper mot kristendom og som mangler demokratiforståelse.

Tybring-Gjedde viser blant annet til at kristendom ikke er nevnt med en eneste gang i vårt prinsipp- eller arbeidsprogram. Det er helt riktig. Rødt er ikke et kristent parti. Men slik pengeliberalismen har herjet i Norge under dagens regjering, går Rødts politikk likevel bedre overens med kristne verdier enn Høyres.

[ Mímir Kristjánsson: «De kristne verdiene i Norge trues fra høyre» ]

Kristne verdier må vike for pengemakta

Det er mange som har kalt seg kristne opp gjennom historien, uten at det har vært noen garanti for verken god moral eller gode bidrag til samfunnsutviklingen.

En sentral lære i den kristne tro er at det er handling og ikke bare ord som viser god moral. Å konsekvent kutte i støtten til de fattige og trengende, slik Høyre har gjort i åtte år, kan ikke tilsidesettes bare fordi partiet nevner kristendom i sine dokumenter. Ei heller kan man se bort fra at Høyre går i front for en politikk som legger til rette for både lovlig prostitusjon og mer alkohol i samfunnet.

For oss i Rødt er det viktig å sørge for at alle får oppleve nestekjærligheten som ligger i vårt velferdssystem. — Mímir Kristjánsson

Rødt blir anklaget for å kjempe mot kristendom fordi vi ønsker å stramme inn på friskoler. Etter flere avsløringer av hvordan friskoleloven brukes for å hente penger ut av fellesskapets konto burde dette ikke være kontroversielt.

Tybring-Gjedde bør heller måtte svare for seg når Høyres politikk for flere kommersielle barnehager er med på å presse ut de mindre ideelle barnehagene, slik Klassekampen skrev om i 2019. Dette er et perfekt eksempel på hvordan kristendommens verdier må vike for pengemakta i Høyres drømmesamfunn.

[ Emil André Erstad: Partiet Raudt er eit meir normalt politisk parti enn Framstegspartiet ]

Mer makt til fellesskapet

Til slutt blir Rødt anklaget for å være på kollisjonskurs med et liberalt demokrati. Dette er med all respekt bare tøv. Rødt er tilhenger av frie valg, rettsstat, ytringsfrihet og alle andre friheter vi har i Norge i dag.

I tillegg er Rødt et av få partier som tar til orde for å utvide demokratiet til å gjelde mer enn bare en dag annethvert år. I dag er det flere beslutninger som forbeholdes de aller rikeste, som aldri er på valg. Hvor skal bedriftene ligge? Skal bedriften flagge ut? Vi i Rødt ønsker at fellesskapet skal ha en hånd på rattet når vi bygger opp norsk industri og sikrer at vi fremdeles kan leve i distriktene, enten Høyre og deres rike onkler vil det eller ikke.

Det kristne verdigrunnlaget tydeliggjøres gjennom handling, ikke skriverier. — Mímir Kristjánsson

Etter mitt syn er nestekjærligheten den mest sentrale leveregelen i den kristne lære. For oss i Rødt er det viktig å sørge for at alle får oppleve denne nestekjærligheten som ligger i vårt velferdssystem. Dette gjør vi gjennom å utvide velferdsstaten, ikke gjennom å kutte i barnetillegg til uføre eller brillestøtten til barn.

[ Sylvi Listhaug: «For Frp og meg står kristne verdier sentralt» ]

Handling fremfor ord

Det kristne verdigrunnlaget tydeliggjøres gjennom handling, ikke skriverier. Derfor bør kristne velgere se til venstre i årets valg. Mer velferd er mer nestekjærlighet. Forbud mot profitt i velferden sikrer de kristen ideelle barnehagene mot oppkjøp.

Og et sterkt Rødt er en garanti mot frislipp av sexkjøp og alkohol på bensinstasjonen.