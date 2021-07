TI ÅR ETTER: For ti år siden sa vi aldri mer 22 juli: nå må vi gjøre jobben for at det skal bli en realitet, skriver Ida Hirst (leder AUF Agder), Kari Henriksen (Stortingsrepresentant Ap) og Kai Steffen Østensen (AUFs stortingskandidat). (AUF/ BERNT SØNVISEN/ JOAKIM S. ENGER)