EIENDOMSOPPGJØR: Stortinget har understreket at det er naturlig at Den norske kirke overtar «kulturminneboliger» fra OVF, altså kirkelige eiendommer med en særlig kulturhistorisk og kirkehistorisk verdi. Tanum prestegård ligger i Brunlanes i Larvik kommune like ved Tanum middelalderkirke og er i dag Vestfolds eldste bevarte embetsgård. (Erlend Berge)