Erstad burde skjerpe seg

Den røde tidligere KrF-rådgiveren Emil André Erstad, som nå er blitt kommentator i Vårt Land, sprer en rekke feilaktige påstander om meg i en kronikk i Vårt Land 19. juli.

Erstad hevder at jeg sender et budskap til alle som ikke ønsker å ta et oppgjør med holdningene til terroristen. La det være klinkende klart: Fremskrittspartiet har i alle år tatt fullstendig avstand fra den type holdninger som terroristen står for.

Leder i FrP, Sylvi Listhaug (Stian Lysberg Solum/NTB)

Ingen konspirasjonsteori

Erstad hevder jeg er med på å spre konspirasjonsteorier når jeg er kritisk til Støres angrep på Human Right Services. «I pressemeldingen kan det se ut som Frp-lederen spiller bevisst på konspirasjonsteorier om at Støre er motstander av ytringsfriheten», skriver Erstad.

Dette er ingen konspirasjonsteori. Det er godt kjent, spesielt for redaktøren i den kristne avisa Dagen, Vebjørn Selbekk, hvordan daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre ikke sto opp for ytringsfriheten.

Norske verdier

Midt under karikaturstriden var Støre mer opptatt av å henge Selbekk ut til tørk og beklage at vi har presse- og ytringsfrihet i Norge. Fortsatt den dag i dag har aldri Støre beklaget for det som skjedde. Dette er en mann som ber om folkets tillit til å bli statsminister for landet vårt. Og dette er ikke eneste gang Støre har sviktet ytringsfriheten.

I 2009, som NRK har grundig dokumentert, var Ap-lederen en av statsrådene som ville gjøre angrep på religion straffbart. I 2015 uttalte han at «han kunne leve med det kompromisset». Hvis du både beklager for norske verdier, og du stiller deg bak å innføre blasfemilover – da kan du ikke kalles noen varm forsvarer av ytringsfriheten. Det gjelder uansett hvor mange ganger røde eks-rådgivere i KrF kaller det en «konspirasjonsteori».

Enten Erstad liker å høre det eller ikke. Fremskrittspartiet mener alvor når vi sier vi alle må stå samlet mot voldelig ekstremisme – uavhengig om den kommer fra «ytre høyre», «ytre venstre» eller ekstreme fortolkninger av religion.