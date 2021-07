Tros- og livssynssektoren har blitt en del av beredskapen

EVALUERING: Dette er ikke den første krisen landet vårt har stått ovenfor. Det blir heller ikke den siste. Vi tar med oss den lærdommen den har gitt oss og sørger for at vi står bedre forberedt til neste gang, skriver Ingrid Rosendorf Joys. Bildet er fra gudstjenesten i Nidarosdommen palmesøndag. Den ble streamet og tv-overført i tom kirke av hensyn til faren for smittespredning av koronaviruset. (Erlend Berge / Gorm Kallestad / NTB)