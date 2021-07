En av «oss» når du vinner, en av «de andre» når du taper

Etter at de bommet på de avgjørende straffesparkene i EM-finalen mot Italia, ble Jadon Sancho, Bukayo Saka og Marcus Rashford utsatt for grov rasisme og hets på sosiale medier.

«Dra tilbake til Afrika»

På sosiale medie-kontoer ble kommentarfeltene til de tre spillerne fylt med ape- og banan-emojier, samt oppfordringer om å «dra tilbake til Afrika».

Det er trist, men dessverre en realitet at svarte spillere altfor ofte blir hyllet som en av «oss» når de vinner og utsatt for rasisme når de taper. Som en av «de andre».

Vi kjenner det igjen fra Norge. Når Jakob er flink til å spille fotball eller lage hip hop-musikk, er han en norsk nordmann fra Norge. Men når Jakob har vært involvert i noe kriminelt, kommer han opprinnelig fra Somalia eller er «en gjerningsmann av utenlandsk opprinnelse.

Skeivt virkelighetsbilde

Vi vet at det er klart mest negativt som skrives om innvandring i norske medier. Media dekker oftere kriminelle saker hvor ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert, og etnisk bakgrunn oppgis dobbelt så ofte når en person med innvandrerbakgrunn omtales i en sak med problemperspektiv sammenlignet med saker som har et ressursperspektiv.

Alt dette bidrar til å male et veldig skeivt bilde av virkeligheten, og det er farlig. En overvekt av negative vinklinger, gjør nemlig noe med nordmenns (og britenes) holdninger overfor denne gruppen.

Mediene er med på å forme oss enten vi liker det eller ikke. Det er neppe tilfeldig at det er folk som bor i områder med mange innvandrere som er mer positive til innvandrere enn de som bor i områder der de har lite kontakt med innvandrere i sitt daglige liv.

Hvis det meste av informasjonen du får om innvandrere kommer fra media, og media i større grad skriver om innvandrere fra et problemperspektiv, så er det ikke så rart at man sakte men sikkert formes til å assosiere innvandrere med noe negativt.

Rasisme finnes i Norge også

Blant annet viser en rapport fra HL-senteret at hele 34 prosent av nordmenn har utpregede fordommer mot muslimer. Og er det noe den siste tiden har vist oss, der stadig flere personer med minoritetsbakgrunn hever stemmen, så er det at fordommer, diskriminering og rasisme lever i beste velgående også her i Norge.

10-årsmarkeringen for 22. juli-tragedien nærmer seg, et angrep som også inspirerte terrorhandlingen mot moskeen i Bærum. Det er kanskje ikke åpenbart at det som skjedde med de tre spillerne etter EM-finalen og disse terrorhandlingene har noe med hverandre å gjøre.

Men de kommer fra det samme stedet – nemlig troen på at visse mennesker ikke hører hjemme her. At vi har definert noen som «oss» og noen som «andre». Hvilke ord og vinklinger vi bruker om hverandre betyr noe.

Innvandrere løfter samfunnet

Nettopp derfor er det viktig å sette fokus på alt som går bra med integreringen og løfte saker om innvandrere som lykkes. For det går stort sett veldig bra. Det er mennesker som bidrar til at hjulene i samfunnet holdes i gang. Kanskje særlig i viktige bransjer som helsesektor, transport, turisme, service og bygg, bransjer som alle trolig ville hatt store problemer uten innvandret arbeidskraft.

Ikke minst har vi sett dette det siste året, der mange med innvandrerbakgrunn har stått i frontlinjen mot korona og for det norske samfunnet. De med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i de viktige «koronayrkene» – enten det er renholdere, bussjåfører, helsefagarbeidere eller butikkmedarbeidere.

Mens mange har holdt seg hjemme fra skole og jobb, er det nettopp disse menneskene som har utført avgjørende roller for at samfunnet vårt har gått rundt.

Kampen mot rasisme er ikke over

På samme måte er det i England. Det kan også være verdt å minne om at Englands landslag kun ville bestått av noen svært få spillere om det ikke hadde vært for innvandring. Om man støtter Englands fotballag, så støtter man samtidig mangfoldet og innvandringen som gjør dette landet til det det er.

Det engelske landslaget blir buet på av mange supportere når de går ned på kne for å markere sin motstand mot rasisme. I timene etter EM-finalen fikk vi se hvorfor de engelske spillerne kommer til å fortsette med nettopp det.

Kampen mot rasisme er ikke over. Vi må alltid stå opp for frihet og muligheter for alle, og mot forskjellsbehandling, rasisme og diskriminering. Derfor er det positivt å se hvor mye støtte og kjærlighet disse tre spillerne har fått som respons på alt hatet og rasismen.

Dette gir håp for fremtiden. For skal vi lykkes i kampen mot rasisme og diskriminering, er vi nødt til å stå samlet, vise solidaritet og støtte. Særlig er det viktig at vi med majoritetsbakgrunn viser vår støtte. Vi kan ikke og skal ikke tåle så inderlig vel det hatet som ikke rammer oss selv.

