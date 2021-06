Ingen vaksiner i sikte

I mars 2020 gikk Verdens helseorganisasjon ut og erklærte covid-19 for en global pandemi, og da land som Italia og Spania stod i knestående, fikk verden virkelig øynene opp for hvor ødeleggende viruset kunne være.

Samtidig kom de første smittetilfellene i Afghanistan og i tettbefolkede flyktningleirer, og det var god grunn til bekymring. Når land med bunnsolide helsesystemer og infrastrukturer kunne kollapse av viruset, hvordan skulle resten av verden klare seg?

Athena Rayburn, Redd Barnas kommunikasjonsdirektør i Afghanistan (Redd Barna)

Mislykket solidaritet

I starten av pandemien var global solidaritet et viktig stikkord. Vi måtte beskytte de mest sårbare. Over ett år senere er det helt tydelig at vi har mislyktes på alle plan.

Afghanistan er ett av flere eksempler: Smittetallene er rekordhøye, skolene har nok en gang måttet stenge og landet har mottatt mindre enn 1 million vaksinedoser. På samme tid har rike, vaksinerte land begynt å feire tilbakegangen til sine normale liv – en normalitet afghanere bare kan drømme om.

Til nå har Afghanistan fått donert en halv million AstraZeneca doser fra India, og kjøpt Sinopharm fra Kina. Bare en prosent av landets befolkning er fullvaksinert. Dermed er ikke Afghanistan i nærheten av målet om å vaksinere 20 prosent – nesten åtte millioner mennesker – innen utgangen av 2021.

Forrige uke ble det også klart at tre millioner vaksinedoser fra Verdens helseorganisasjon blir forsinket med flere måneder. Afghanistans vaksineprogram har stanset opp.

Lærer ingenting under korona

Det er ekstremt dårlig nytt for et land hvor smittetilfellene har steget med over 700 prosent siden 1. mai, og hvor de for å få kontroll på smitten har stengt skolene nok en gang.

Afghanske barn har nå mistet 13 prosent av det totale utdanningsløpet sitt – et utdanningsløp som i utgangspunktet er veldig kort sammenlignet med Vesten, men som faktisk er deres eneste sjanse for å få en bedre framtid.

I en spørreundersøkelse utført av Redd Barna i slutten av fjoråret, svarte 82 prosent av alle afghanske elever at de hadde lært lite eller ingenting i tiden med stengte skoler. De manglet et hjemmeundervisningstilbud, og mange ble i stedet satt til å hjelpe til i hjemmet.

Send vaksiner nå

Det siste året har vi lært mye. Vi har blant annet lært at den eneste måten å få slutt på en pandemi er om den bekjempes alle steder – også i Afghanistan. Når land som Storbritannia og Norge lar det gå lenger tid mellom dose 1 og dose 2, må den samme logikken brukes globalt, slik at Afghanistan får sjansen til å vaksinere befolkningen med første dose. Noe annet vil rett og slett være hykleri.

For mens flere land har vaksinert nesten 60 prosent av sin befolkning med to doser, står land som Afghanistan midt oppi den tredje bølgen uten en eneste vaksinedose. Det internasjonale samfunnet, spesielt land med overskuddsvaksiner, må umiddelbart oppfylle sin globale forpliktelse om å distribuere vaksiner til land som ikke har mulighet til å produsere eller kjøpe vaksiner selv.

Redd Barna og våre partnere i Afghanistan jobber sammen med myndighetene for å redusere pandemiens påvirkning på sårbare samfunn. Men det er vanskelig å tenke framover uten vaksiner.

