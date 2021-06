Russel More er en upopulær mann og teolog

«Den konservative overtakelsen er som [den amerikanske] borgerkrigen, men i motsetning til den gang, var det den rette siden som vant nå.»

Dette skal en av de øverste lederne blant de amerikanske Sørstatsbaptistene ha sagt til teologen og forkynneren Russell Moore.

Forrige uke publiserte Religion News Network et brev Moore skrev til kirkesamfunnet i forbindelse med at han forlot rollen som leder for Ethics & Religious Liberty Commission, et symbolsk viktig organ for kirkesamfunnet – det største i USA etter Den katolske kirken.

Lekkasjen skjedde få dager før den planlagte konferansen i Nashville denne uka. Og torsdag kom enda en lekkasje som beskrev en katastrofal håndtering av seksuelle overgrep fra ledere som var mer opptatt av å bevare medlemmer.

Hilde Løvdal Stephens, Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (Erlend Berge (foto))

Rasisme, overgrep og kvinnesyn

Moore gikk ut mot Donald Trump og ble en særdeles upopulær mann i store deler av kirkesamfunnet. Man kan kanskje sammenligne ham med pastor Robert Jeffress i Dallas, en av Trumps mest trofaste tilhengere.

Han var stadig gjest i Det hvite hus på vegne av evangelikale kristne. Men mens Jeffress fikk stjernestatus, ble Moore nesten kastet ut av kirkesamfunnet som har fremhevet at den enkelte kristne og lokale menighet skal ha samvittighetsfrihet.

Det var flere ting som gjorde Moore upopulær. Moore beskrev en ledelse som aktivt forsøkte å undergrave arbeidet hans med å arbeide mot rasisme, og for å sikre god behandling av ofre for seksuelle overgrep.

Likestilling var ett av de store temaene. Feminisme, fryktet man, ville undergrave Bibelens autoritet. — Hilde Løvdal Stephens

For to år siden avslørte avisa Houston Chronicle at Sørstatsbaptistene hadde ignorert seksuelle overgrep. Over 700 personer hadde siden 1998 kontaktet kirkesamfunnet om overgrep fra ledere. Overgrepene hadde blitt dysset ned. Moore var en av de som sto i spissen for å rydde opp.

Kritikere har sett dette i sammenheng med kvinnesynet i kirkesamfunnet. Den konservative overtakelsen som ble vist til første avsnitt, skjedde fra 1979 og utover 1980-tallet. Da fikk en gruppe konservative kontroll over sentrale deler av kirkesamfunnet og definerte hva det ville si å være sørstatsbaptist.

Likestilling var ett av de store temaene. Feminisme, fryktet man, ville undergrave Bibelens autoritet. Sørstatsbaptistene ble en av de viktigste gruppene bak fremveksten av såkalt komplementarisme – et begrep som skulle vise fram en harmonisk form for rollefordeling mellom mann og kvinne, og som skulle være mer nøytralt enn begreper som «patriarkat».

Prinsippet ble det nærmeste kirkesamfunnet kommer en trosbekjennelse – Baptist Faith and Message – i 1998.

[ Forvirret over USAs abortlovgivning? Les USA-ekspertens historiske gjennomgang ]

Vanskelig forhold til rasisme

I lekkasjen fra Moore kom det fram at ledelsen var spesielt bekymret for innflytelsen til en afrikansk-amerikansk kvinne. Hun hadde visstnok gått ut med støtte til komplementarisme – men, hadde en høyt rangert leder vedgått – man kunne jo ikke stole på afrikansk-amerikanske kvinner i slike saker.

Sørstatsbaptistene har et ytterst vanskelig forhold til rasisme. Kirkesamfunnet ble dannet i 1845 i Georgia. Grunnen til at det oppsto, var en konflikt over slaveriet i USA. Baptistene var delt i synet. Mange baptister i nord var mot slaveriet, mens baptistene i Sørstatene mente slaveriet var innstiftet av Gud.

Senere var mange sørstatsbaptister ihuga tilhengere av raseskillet. — Hilde Løvdal Stephens

Senere var mange sørstatsbaptister ihuga tilhengere av raseskillet. W. A. Criswell, pastor i kirken som Billy Graham lenge tilhørte selv om han bodde i en annen del av landet, støttet åpent raseskillet. Han mente integreringen kunne skje i himmelen. Her på jorden, mente han, skulle man ha rett til å holde seg til sine egne.

Criswell modererte seg senere. På 1990-tallet var kirkesamfunnet ett av flere som tok et oppgjør med rollen det spilte i slaveriet og raseskillet, og de siste ti årene har det vært flere ledere med afrikansk-amerikansk bakgrunn i ledelsen på nasjonalt nivå.

Først og fremst sørstatsfolk

Moore har kjempet for mangfold i kirkene og han har kritisert bruken av for eksempel det rasistiske Sørstatsflagget. Dette har gjort at sørstatsbaptister som har støttet opp om hvitt herredømme og hvit nasjonalisme i lengre tid har sjikanert han og familien.

Mange av Sørstatsbaptistene – virker det som – er først og fremst sørstatsfolk.

[ Et overveldende flertall av kristne afroamerikanere sympatiserer med demokratene ]