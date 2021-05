ETTERLYSER YDMYKHET: Vil man hverandre vel når man fjernes fra verv og beskyldes for «karakterdrap» av ledelsen? spør NLM-veteran Juel Østereng. Her er informasjonsleder Espen Ottosen og generalsekretær Øyvind Åsland avbildet under NLMs generalforsamling 2015. (Erlend Berge (foto))