Vårens beste Q-tips!

Hva har følgende ting til felles: tanntråd, Q-tips, sprøyter, emballasje rundt kontaktlinser og plasten rundt tamponger?

De er laget av plast. Ja. Men det er faktisk ikke svaret på denne lille gåten. Skal jeg si det? Det skal jeg. Snart.

Anne Håskoll-Haugen (Privat)

Hvor kommer søpla fra?

De siste fire ukene har jeg plukket søppel som flyter i land på en strand utenfor hovedstaden vår. Litt mer enn ett år ut i denne pandemien, bestemte jeg meg for å bruke tid på noe fornuftig for en gangs skyld.

Plukke søppel virket lett. Enn rull med poser og to hender var alt jeg trengte (det går med en hånd også). Litt avlat for å bøte på netthandel-syndene mine i året som har gått (jeg har handlet mer enn det mest nødvendige).

Mens jeg gikk der på stranden og plukket, funderte jeg på hvor det kom fra alt sammen, hvordan hadde søppelet havnet her?

Jeg tror jeg kunne bygget meg et helt skip av alle de bittesmå plastrørene jeg har funnet. — Anne Håskoll-Haugen

Først: Plastkanner (med og uten spylevæske) med en liten trådstump festet i håndtaket – den var lett; de kommer fra båthavnene. Båtfolket veier ned presenningene sine med kanner fylt med vann så den ikke skal blåse vekk under vinterstormene. Dem fant jeg mange av.

Så: godteripapir og blank plastemballasje fra matvarer, plastetiketter som har vært rundt brusflasker, bruskorker og kaffekopper i papp.

Det er sikkert noen som bare hiver slike ting fra seg, men jeg gjetter at mye er de åpne søppelkassenes skyld. Søppelet nappes ut av vind og fugler, og virvles ut på sjøen. Det er litt lettere å akseptere alt skrotet når det ikke bare er der fordi folk gir blaffen.

[ Plasten flyter: – Forsøpling er verre enn jihadisme i Mali ]

Q-tips: Den største synderen

Men så kommer vi til de fem tingene i gåten der oppe i begynnelsen av teksten: tanntråd, q-tips, sprøyter, emballasje rundt kontaktlinser og plasten rundt tamponger. Der jeg finner ganske så mye av alt det andre, finner jeg ENORMT mye av disse fem. Og mest av alt:

Q-tips. Jeg tror jeg kunne bygget meg et helt skip av alle de bittesmå plastrørene jeg har funnet.

Men hvorfor? Jeg mener, hvor ofte renser du ørene på bryggekanten og kaster bomullspinnen i havet? Kontaktlinser – heller ikke så vanlig å styre med ute. Tanntråd? Tamponger? Svaret er: Do. Folk – fryktelig mange folk, kaster dem i do!

Dossen viser seg å ikke være et magisk hull, ikke en portal til en annen verden. Tingene du kaster forsvinner ikke vekk fra planeten — Anne Håskoll-Haugen

Jeg ringer vann- og avsløpsetaten, jeg ringer til Hold Norge rent. Joda, folk kaster de merkeligste ting i do. Q-tips er definitivt blant de største syndene.

Så du trodde tingene du kastet i do ble fanget av et filter? Dessverre – så enkelt er det ikke. Noe sklir rett igjennom, som G-tips og tampongpapir. Og noe flommer urenset ut i havet når slikt som våtservietter og bind stopper til filtrene.

Ja, faktisk, akkurat når jeg ringer, får jeg vite at Hold Norge Rent står med nesa nedi renseanlegget på Bekkelaget og undersøker Oslo-folkets hang til å bruke toalettskålen som søppelbøtte.

Ingen portal til det hensidige

Dossen viser seg å ikke være et magisk hull, ikke en portal til en annen verden. Tingene du kaster forsvinner ikke vekk fra planeten – de ender opp ved skotuppene mine her jeg står på stranden. En oppdatert Karius og Baktus-historie er den om to skrekkslagne Q-tips på sin ferd gjennom rørsystemet ut i havet, seilende rundt på leting etter en måkemage å ta bolig i.

Visste du for eksempel at SINTEF for noen uker siden skulle samle ulike organismer de ville studere i Trondheimsfjorden, men i stedet fikk opp en hel trål med våtservietter og bind?

Av alle menneskelige synder, feil og mangler må da dette være den enkleste å gjøre noe med: Slutt å kast plast i do! Lover? Kors på halsen, ti kniver i hjertet – jeg skal i alle fall aldri kaste noe nedi der (bortsett fra de tre åpenbare tingene.)

Og hvis du føler for å gjøre opp for tidligere synder; ta med deg en pose neste gang du går tur og ta med deg søppel du finner. Det har til og med et navn; «plogge» – plukke + jogge blir «plogge». God tur!

[ Turistene strømmer til for å se Arktis før det er for sent ]