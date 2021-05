BETENT SAK: Debatten har rast etter at eneste søker til stillingen som sokneprest ved Åmli kirke (bildet) ikke fikk jobben. Søkeren vil ikke samarbeide med kvinnelige prester under nattverden. Her rydder bispedømmerådslederen opp i anklager rettet mot seg. (Erlend Bjørtvedt/Wikimedia Commons / Joakim S. Enger)