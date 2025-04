Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er forståelig at en del er uenige i AUF-leder Gaute Børstad Skjervøs linje i Midtøsten-politikken, hvor han blant annet har kjempet for boikott av Israel. Det finnes gode argumenter mot en boikott, til tross for Israels brutale og i mange tilfeller hensynsløse krigføring både i Libanon, på Gazastripen og på Vestbredden.

Å ville boikotte Israel er likevel et politisk standpunkt. Politiske standpunkter møtes med argumenter, ikke trusler eller hets. De sistnevnte ytringene er utenfor ytringsfrihetens grenser.

22. juli som bakteppe

Tirsdag kveld kunne AUF-lederen fortelle at han har fått så mye hets og trusler etter Arbeiderpartiets landsmøte, at han to dager på rad har måtte se seg nødt til å sende over kommentarene han har fått til politiet. Han forteller om et enormt omfang, og at flere av kommentarene omhandler Utøya og terrorangrepet 22. juli. Han har også fått flere helt uakseptable kommentarer om sitt privatliv.

Gaute Børstad Skjervø er en åpenbart en politisk ungdomspartileder som tåler mye, men det han nå opplever er langt over grensen for det et menneske skal tåle. Vi skal på ingen måte undervurdere hvor farlig hetsen og truslene han har mottatt er, når vi vet hvordan radikalisering og hat tidligere har rammet AUF, Arbeiderpartiet og Skjervø personlig.

Demokratisk uenighetskultur

Politiet og rettssystemet må ta den hatefulle aksjonismen mot Skjervø på dypt alvor. Folk som forventer å bli tatt seriøst i samfunnsdebatten må ta sterk avstand fra hets, hat og uakseptable kommentarer mot AUF-lederen.

Vi kan ikke sitte stille og se på at de som ble rammet av terroren i 2011 skal bli rammet av mer hets og hat. Vi må ikke tillate at det normaliseres og aksepteres.

Skjervø sier selv at han er redd for at stemningen som piskes opp rundt ham skremmer folk fra å delta i samfunnsdebatten, og at ordskiftet gjør det vanskeligere for unge muslimske og jødiske stemmer i Norge å heve stemmen sin. Vi deler hans bekymring, og støtter hans konklusjon om at ansvaret for en demokratisk uenighetskultur er noe vi må bære sammen.

Det er lov å være uenig med AUF-lederen om Palestina-standpunktet hans. Men det bør være klinkende klart for alle at det er ulovlig å true og hetse ham eller noen andre.