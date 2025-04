Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nyhetsbyrået AFP har publisert et lite video-portrett av Sunniva Gylver, Den norske kirkes nye biskop i Oslo. Videoen viser Gylver slik vi er vant til å se henne. Hun forteller om yoga som integrert del av egne gudstjenester og om møter med mennesker som ber om forbønn. Vi får vite at hun ikke flyr, ikke har bil, og bor i en liten leilighet – og at hun støtter likekjønnet ekteskap og retten til abort.

Videoen er publisert flere steder, og har fått millioner av visninger, forteller Vårt Land i dag. I følge Dagbladet er kommentarfeltene til dels uhyggelig lesning. Om Gylver blir det sagt at hun «ikke er kristen», at hun «ikke er en biskop», og at det hun driver med er «kjetteri og satanistisk». Det er spesielt yoga-praksisen som setter sinnene i kok. Overfor Dagbladet ser Gylver udramatisk på kommentarene.

Kommentarfeltene viser at kristne har en svært lang vei å gå når det gjelder å oppføre seg som nettopp kristne

Forpliktet på nestekjærlighet

Det finnes ulike meninger om mangt innen kristenheten. Vi er vant med at både yoga, abort og homofiles rettigheter kan bli gjenstand for hard debatt. Men dette er noe annet enn hard debatt. Kommentarfeltene viser at kristne har en svært lang vei å gå når det gjelder å oppføre seg som nettopp kristne.

Hvis man er uenig i noe en medkristen gjør eller sier, er det helt fint, ja til og med positivt, dersom man målbærer det. Da kan vi få en opplyst og demokratisk debatt. Men en slik debatt er helt avhengig av et godt saklighetsnivå og av at vi utviser anstendighet overfor hverandre. Eller la oss si det på kristent: Vi er forpliktet til å vise hverandre nestekjærlighet. Det gjelder ansikt til ansikt, det gjelder skriftlig, det gjelder på internett. Og det er helt åpenbart at det å kalle noen satanisk ikke er den mest kjærlige måten å fremsette uenighet.

Internett er virkelig

Det er sagt før, men det må sies om og om igjen: Alle som kommenterer noe på internett, agerer i den virkelige verden. Det å skrive hatefulle ting i et kommentarfelt er minst like ille som å si det til noen ansikt til ansikt. Når man kjenner sinnet koke, bør man klappe sammen laptopen, gå seg en runde og reflektere over hva som er den mest konstruktive – og kristne – måten å håndtere sinnet på.

Det avslørende med yoga-videoen avslører ikke Gylver. Hun er transparent og likefrem. Det som imidlertid blir avslørt som ukristelig, er sinnelaget til de som kommenterer.

Jakten på å felle meningsmotstandere eller kjettere kan lett føre jegeren vill.