Yoga-video av Sunniva Gylver har fått millioner av visninger

Sunniva Gylver har fått internasjonal oppmerksomhet etter at hun i februar i år ble ny Oslo-biskop i Den norske kirke. Det har nyhetsbyrået AFP sørget for.

I februar intervjuet de Gylver før hun ble vigslet til biskop i Oslo domkirke. Det har resultert i en videosnutt som har gått viralt på Instagram, ifølge Dagbladet.

Siden begynnelsen av mars har videoen nådd over 2,5 millioner sidevisninger.

«Den nye biskopen i Oslo er alt annet enn vanlig», heter det i videoen, hvor det blant annet blir gjort et poeng ut av Gylvers «uortodokse stil» med dreadlocks og nesepiercing.

Forsvarer yoga

Det fortelles også at Gylver støtter likekjønnet ekteskap, at hun ikke eier egen bil, at hun ikke har flydd på om lag ti år, samt at hun har valgt bort bispebolig til fordel for en liten hybelleilighet.

Det som imidlertid vekker størst oppsikt i sosiale medier er scenene der Gylver gjør yogaøvelser i kirkerommet, ifølge Dagbladet.

Avisen viser til at enkelte i kommentarfeltet skriver at hun «ikke er kristen», at hun «ikke er en biskop», og at det hun driver med er «kjetteri og satanistisk».

Selv kommenterer Gylver kritikken slik:

- Jeg har ikke noe problem med å skjønne at folk synes dette er rart og annerledes, og at noen vil tenke at det ikke er kristendom. Men her er yogaposisjonene satt inn i rammen av en kristen gudstjeneste og tilbedelsen rettet mot den kristne guden, sier hun til Dagbladet.

Se videoen av Gylver her:

PROFESSOR: Elisabeth Tveito Johnsen er professor ved Det teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo (TF). (Tuva Skare)

– Blir godtatt

Vårt Land har opp gjennom årene skrevet en rekke saker om kristne som reagerer på at yoga tas inn i kirkerommet. Et forskningsprosjekt viser imidlertid at kritikk som regel dabber av etterhvert som tilbudet er opprettet og etablert i kirken.

– Etter en forklaring på hva praksisen skal inneholde, blir yogaen godtatt av folk i menighetsrådet, sa professor ved Det teologiske fakultet ved Universitet i Oslo, Elisabeth Tveito Johnsen til avisen i fjor.

Sammen med Kristin Graff-Kallevåg, førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høgskole og Kristine Helboe Johansen, lektor ved Aarhus Universitetet, står hun bak forskningsprosjektet på yoga i kirkelige sammenhenger.