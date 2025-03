Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mange mener at likestillingen mellom kvinner og menn er kommet langt nok. Det blir vist til at også mange unge menn sliter. Men det å arbeide for bedring av deres kår, betyr ikke at vi skal legge ned kvinnekampen. Vi må makte å ha to tanker i hodet samtidig.

Vold, drap og voldtekt

I Norge er det slik at én av fem kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang i livet. 16 prosent av jenter mellom 16 og 19 år sier de har vært utsatt for voldtekt. Å bli utsatt for voldtekt kan medføre alvorlige konsekvenser for livskvalitet, psykisk og fysisk helse, utdanning og tilknytning til arbeidslivet. En studie fra OsloMet viser at én av fire ungdommer rapporterer om seksuell vold i løpet av oppveksten. Omfanget er kraftig økende, samtidig som færre utsettes for fysisk vold fra foreldre. Jenter er omtrent fire ganger så utsatt som gutter.

På verdensbasis blir mer enn fem kvinner eller jenter drept hver time av egen familie, viste en rapport fra UN Women og UNODC fra 2022. Denne rapporten konkluderer blant annet med at vold mot kvinner er et problem i alle land i verden.

Da statistikken på 8. mars i fjor viste at flere unge kvinner enn menn faller utenfor, ble det ikke mer enn et par små notiser i media.

Flest unge kvinner faller utenfor

De siste årene har det vært stort fokus på at gutter og unge menn faller utenfor i skole, utdanning og arbeid. Dette er noe mange er opptatt av. Men da statistikken på 8. mars i fjor viste at flere unge kvinner faller utenfor, ble det ikke mer enn et par små notiser i media. For det er faktisk slik at 9,2 prosent av gutter og 9,7 prosent av jenter i alderen 15 til 29 år står utenfor arbeid, utdanning og opplæring. Det meldte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Over 23.500 unge kvinner hadde ikke bestått videregående skole – og hadde falt utenfor.

Vedvarende lønnsforskjeller i Norge

Menn i Norge tjener i snitt 13 prosent mer enn kvinner, viser ferske tall fra høsten 2024. Kvinner som jobber i samme sektor, næring og yrke, og har like lang utdanning, erfaring og lignende stillingsstørrelse, tjener 8 prosent mindre enn menn. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning, utarbeidet på bestilling fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Rapporten konkluderer med at det er vedvarende lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i Norge.

Ser vi på verdensbasis er lønnsforskjellene større og mangelen på likestilling mer dramatisk. Dette gjelder også rett til utdanning, arbeid og helsehjelp.

De siste årene har det meste av fokuset på likestilling omhandlet menn og gutter. Det er god grunn til å jobbe for et bedre liv for gutter og menn. Men kampen for gutter og menn må ikke erstatte og overskygge kampen for likestilling for jenter og kvinner. Kampen mot voldtekt, vold, utenforskap og ulik verdsetting må derfor fortsette. Dersom vi legger ned kvinnekampen kan vi oppleve at likestillingen går i revers. Derfor er kvinnedagen viktig.

Gratulerer med dagen til alle kvinner! Men først og fremst: La oss kjempe videre.