Denne uken godkjente flertallet i nasjonalforsamlingen i Libanon regjeringserklæringen fra statsminister Nawaf Salam. Dermed har regjeringen fått et politisk grunnlag for å begynne arbeidet med å gjenreise landet etter alle katastrofene som har rammet det.

Libanon har lenge hatt behov for en politisk endring som kunne løse opp den fastlåste situasjonen med økonomisk vanstyre og korrupsjon. Situasjonen ble betydelig forverret etter eksplosjonen i Beirut havn i 2020. I fjor gikk Israel til krig i Libanon etter at Hizbollah gjennom lang tid hadde angrepet det nordlige Israel med raketter. Krigen førte til store materielle ødeleggelser og fordriving av en stor del av befolkningen.

Endring blitt mulig

Men krigen førte også til at det ble mulig å få politisk endring i landet, først og fremst fordi Hizbollah er blitt alvorlig svekket. Dermed kunne det dannes en regjering uten at Hizbollah blokkerte prosessen. Den tidligere generalen i Libanons hær, Joseph Aoun, ble i januar valgt til president, og han har nå utnevnt en regjering som kan styre landet.

Presidenten reiser i dag på besøk til Saudi-Arabia. Det er et viktig signal om at man ønsker saudisk hjelp til gjenreisningen av landet. Det betyr også at man ønsker å løsne tilknytningen til Iran. Regjeringen sier også at den vil ha slutt på at Hizbollah har en egen hær utenom regjeringens kontroll.

For at Libanon skal komme videre på veien mot gjenoppbygging og fred, må våpenhvileavtalen fra november i fjor, som bygger på FNs sikkerhetsråds resolusjon fra 2006, settes i verk. Det innebærer at både Hizbollah og Israel må trekke sine styrker ut av Sør-Libanon.

Gi Libanon tid

Israel har imidlertid kunngjort at de vil beholde styrker på libanesisk side av grensen. Begrunnelsen er at Hizbollah fortsatt ikke er helt fjernet. Israel har ikke signalisert noe om når de kan tenke å trekke seg ut. USA, som er en av garantistene for våpenhvileavtalen, har godtatt dette bruddet på avtalen.

Det er viktig nå å støtte opp under den libanesiske regjeringen og gi den gode arbeidsvilkår. Det innebærer også å gi den rimelig tid. Israel kan bidra til det med å trekke sine styrker helt ut og gi Libanon sjansen til å vise at de greier å holde orden på eget område.