Hva vil det si å være kristen i dag?

Med dagens verdenssituasjon er det et spørsmål som blir aktualisert for hver dag som går. Hvordan tar vi innover oss krigen i Ukraina, den massive ødelegginga i Gaza, den humanitære krisen i Sudan? Og hva gjør vi når den amerikanske presidenten om og om igjen bruker vår kristne tro til å legitimere sin politikk?

Det er sikkert noen som jubler over at president Trump både skal opprette en innsatsgruppe som skal slå ned på antikristelig vold og vandalisme, og at det nå kommer et eget Tros-kontor (Faith Office) i Det hvite hus. Men som kristen framstår det først og fremst som dobbeltmoralsk når vi ser på alt det andre presidenten har prioritert å sette i gang.

Bibelen versus Trump

Et av de sterkeste påbudene i Bibelen, er å elske din neste som du elsker deg selv. Og en av de sterkeste historiene i Det nye testamentet, er når Jesus forteller om den barmhjertige samaritan. Å ta vare på de svakeste og å tørre å kjempe for de som ligger nede. Dette er noe av essensen i kristendommen som ble forkynt av Jesus.

Og den står i skarp motsetning til kristendommen som president Trump forfekter.

For som det har blitt klart de siste ukene: Når Trump kutter alle de økonomiske overføringene til USAID, stopper han også øyeblikkelig den nødvendige hjelpen USA gir til noen av verdens mest utsatte.

Det er ingen grunn til å juble over at Trump bruker kristendommen akkurat slik det passer han

Hvem sin ytringsfrihet?

Denne dobbeltheten, som ligner veldig på det vi kaller løgn, ble også tydelig sist helg. Da stod visepresident J.D. Vance på sikkerhetskonferansen i München. I stedet for å snakke om krigen i Ukraina, snakket han om at det stod dårlig til med ytringsfriheten i Europa.

Bare noen dager senere kommer det fram at Forsvarsdepartementet i USA ønsker å fjerne bøker fra alle sine bibliotek som har noe med «gender ideology or discriminatory equity ideology topics». En av bøkene som skal bli fjernet, er en barnebok av den kjente skuespilleren Julianne Moore. Det er også kjent at Det hvite utestenger nyhetsbyrået Associated Press (AP) sin tilgang til Det ovale kontor og presidentflyet Air Force One på ubestemt tid. Begrunnelsen er at AP fortsatt bruker navnet «Mexicogolfen» i sine nyhetsmeldinger. Det hvite hus krever at havområdet skal kalles «Gulf of America», slik Trump har bestemt. Nyhetsbyråets ytringsfrihet og pressefrihet blir dermed sterkt begrenset.

Det er helt utrolig at Vance anklager Europa for å ikke ta ytringsfriheten alvorlig, når hans egen administrasjon er i gang med å fjerne ytringsfrihet på flere felt i USA.

Som kristen betyr det noe å snakke sant. Som kristen betyr det noe å ta vare på de svake. Derfor er det ingen grunn til å juble over at Trump bruker kristendommen akkurat slik det passer han.