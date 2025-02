Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I oktober 2024 signerte et stort antall prester i Den norske kirke et opprop i anledning KFUK-KFUMs pågående strategiprosess. I dag, et knapt halvår etter, har et nytt opprop blant prester fått vind i seilene:

Så langt har flere titalls prester signert på at de mener studentprestene i Oslo ikke bør trekkes ut av jakobmessen. Jakobmessen er navnet på ulike liturgier som feires på søndagskveldene i Kirkelig kulturverksteds Jakob kirke i Oslo. De har blitt feiret der i 25 år, og liturgiene brukes også andre steder i landet.

Gylver kan mer enn å forrette selv, hun kan realisere sin makt og sørge for at jakobmessen fortsatt vil forrettes

Makt og avmakt

Hvorfor lager man et opprop? Det gjør man hvis man ønsker å skape oppmerksomhet rundt en sak, i det håp at en avgjørelse tipper i en bestemt retning eller reverseres. Men vanligvis er opprop også uttrykk for en følelse av at det å gå via demokratiske eller byråkratiske strukturer ikke fungerer. For å si det på en annen måte: Den som har makt, trenger ikke lage eller signere opprop. Det er den som opplever å ikke ha påvirkning, som forfatter tekster og samler underskrifter. Med en slik aksjon håper man å påvirke, også der det ikke finnes vanlige påvirkningskanaler.

Samtidig er ikke oppropet den avmektiges verktøy. For i oppropet ligger et håp om å bli hørt og tatt hensyn til. Ja, ikke bare et håp, men også et krav.

Prester mister makt

Prester har alltid vært de viktigste premissleverandørene i Den norske kirke og de tilhørende organisasjoner. Presten leder arbeidet med kirkens kjerneoppdrag og er tradisjonelt den profesjonen som har forvaltet den tyngste teologiske fagligheten. For folk flest er presten personifiseringen av kirken.

Men sånn er det ikke lenger. Demokratiske strukturer og andre yrkesgrupper har fått mer de skulle ha sagt. På godt og vondt har presteembetet mistet makt i Den norske kirke, på alle nivåer, fra kapellan til biskop. Det har også ført til lavere teologisk selvtillit og at prester vegrer seg for å ta avgjørelser det faktisk er meningen at de skal ta. I så måte er det symptomatisk at det ikke er biskopen i Oslo, men stiftsdirektøren i Oslo bispedømme som svarer på kritikken fra opprops-prestene.

Påtroppende biskop Sunniva Gylver feiret selv jakobmessen ved jubileet 16. februar. Når hun går på jobb mandag 24. februar, dagen etter vigslingen, kan hun velge å gjøre mer enn å forrette messen. Hun kan realisere sin makt og sørge for at jakobmessen fortsatt vil forrettes. I tillegg til å gi et tydelig ja til et arbeid som når ut og fungerer, vil hun vise seg som den maktforvalteren en biskop er tenkt å være.