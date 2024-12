Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Sunni-muslimske jihadistgrupper har erobret både Aleppo og Hama, de to viktigste byene i Syria ved siden av hovedstaden Damaskus. For noen er det en befrielse fra Assadregimet, men mange frykter gjentagelse av terroren sist jihadistene styrte store områder. Og alle må frykte Assads motangrep, som ganske sikkert blir minst like grusomt som sist. Syria står foran en ny tragedie.

Det kan ende med at Assadregimet kollapser, og Syria blir et anarki der ingen har makt og kontroll

Dette kom ganske uventet på de fleste. Men egentlig er det en logisk følge av utviklingen i Ukraina og Libanon. Assad hadde overlevd borgerkrigen kun takket være støtte fra Hizbollah og Russland. Russland har lenge hatt nok med krigen i Ukraina og trappet ned sitt nærvær i Syria. Da så Israel knekket Hizbollahs makt i Libanon, sto Assad svekket tilbake.

Tyrkia står bak

Tyrkia så at det ble skapt muligheter for å nå deres mål i Syria: Å opprette en tyrkiskdominert sone styrt av sunni-muslimer i Syria dit de kunne sende tilbake de syriske flyktningene. Og å ta knekken på det uavhengige kurdiske området i Syria, som Tyrkia ser som en trussel. De leverer våpen og utstyr til flere av jihadistgruppene som nå er på frammarsj, og det må antas at Tyrkia enten ga grønt lys eller direkte inspirerte dem til offensiven.

Syria står foran nok en runde med brutal borgerkrig, der de sivile igjen får unngjelde. Eller det kan ende med at Assadregimet kollapser, og Syria blir et anarki der ingen har makt og kontroll. Men et syrisk anarki har heller ikke Tyrkia interesse av.

Håp om stabilisering

Det passer Israel godt at Assadregimet svekkes. Men heller ikke Israel ønsker et syrisk kaos nord for grensen. Noenlunde ordnede forhold i Syria er dessuten nødvendig for at våpenhvilen i Libanon skal kunne holde. USA og Frankrike hadde fått Assad med på å bidra til kontroll av grensen til Libanon.

Det går derfor an å knytte et visst håp til at Tyrkia, Russland, USA, Frankrike og Israel finner sammen til en eller annen forståelse om å få stabilisert situasjonen i Syria. Om de ikke gjør det, kan det ende med at Russland og Tyrkia støtter hver sin part, Israel beskytter sine interesser og USA trekker seg ut. Da forblir Syria en slagmark.

Vi håper at alle som har mulighet bidrar til at det ikke går så ille. Det syriske folket må spares for nok en tragedie.