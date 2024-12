Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nylig meldte Konservativt-politikeren Simon Friis Larsen at han ble utestengt fra Facebook. Der hadde han en politiker-side med flere tusen følgere. Begrunnelsen fra Facebook for utestengelsen skal ha vært at Friis Larsens oppfordringer om å melde seg inn i partiet Konservativt skal ha blitt regnet som «svindelforsøk».

Kontroversiell

Friis Larsen er en politiker som de senere årene har frontet flere kontroversielle politiske standpunkter. Rælingen-politikeren ble blant annet kjent for å ha hyllet Trump og for å ha sterkt kritisert koronarestriksjonene. Flere ganger gikk KrF ut og tok avstand fra partifellen. Han endte etter hvert med å bytte parti fra KrF til Konservativt.

Ikke noe av det han har sagt eller skrevet i offentligheten bør være grunn nok til å kaste ham ut av Facebook eller andre plattformer.

Saken illustrerer et problem med de store teknologiselskapenes makt over det moderne ytringsrommet. Makten deres skaper et nytt og farlig press mot ytringsfriheten, den opplyste samtalen og de tradisjonelle reglene vi har hatt for vår felles offentlighet.

Ofte skjer utstengelser uten begrunnelse. Vel så problematisk er det at det ofte er vanskelig å klage på avgjørelsene eller få teknologiselskapene til å snu.

Må tøyle teknologiselskapene

Det tjener ingen at aktører som Simon Friis Larsen stenges ute fra Facebook eller andre plattformer. Han må som en politisk stemme få samme mulighet til å delta i den offentlige samtalen som alle andre. At han har kontroversielle eller ytterliggående meninger om enkelte tema, bør møtes med motargumenter og saklig kritikk heller enn utestengelse.

I dette tilfellet skriver Friis Larsen selv at han har brukt flere år med møysommelig arbeid på å bygge opp sin side på Facebook. For ham og mange andre som opplever å suspenderes brått, får det derfor store konsekvenser for muligheten til å delta i den offentlige samtalen.

Saken viser tydelig at teknologiselskapenes grenseløse makt må tøyles for at den ikke skal få langvarige og negative konsekvenser for ytringsfriheten.