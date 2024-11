Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Åpenhet om kristen tilknytning i jobbsøknader svekker sjansen for å bli kalt inn til intervju. Det viser et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo, som nylig ble omtalt på forskning.no.

Forskerne har sendt ut falske jobbsøknader med opplysninger om religiøs tilhørighet. Ved å signalisere kristen tilknytning, sank muligheten for å bli innkalt til jobbintervju med 17,5 prosent.

Uhørt ensretting

Funnene er alvorlige og urovekkende. Selv om mulighetene er enda dårligere for muslimske menn med bakgrunn fra utenfor Europa, bør det vekke oppsikt at dette også gjelder kristne. Forklaringene kan være mange. Men når tilhørighet til den religionen med størst oppslutning og lengst tradisjon i Norge slår dårlig ut, vitner det om en uhørt ensretting i arbeidslivet.

Hvis en arbeidsgiver blir spurt om mangfold på arbeidsplassen, vil alle svare at det er et gode som de er opptatt av. Noe annet ville ikke vært akseptabelt i dagens samfunn. At realitetene likevel er så annerledes, bør vekke bekymring.

William Matteus Fonn, som er tilknyttet tankesmien Skaperkraft, sier til Vårt Land at han kjenner seg igjen i funnene. Når man skal søke jobb, oppleves det som «bedre å ha et høl i CV-en, enn å ha bibelskole på CV-en», sier Fonn. Han frykter slike erfaringer vil føre til at færre er åpne om troen sin.

Den bekymringen er verdt å ta på alvor.

Likestillingsombudet på banen

Det er bred politisk enighet om at Norge skal være et livssynsåpent samfunn. Likevel kan ikke politikerne vedta hvem arbeidsgivere skal ansette. De må selv ta ansvar for mangfold. Likestillings- og diskrimineringsombudet bør også komme mer på banen. Hvilke grep vil de ta overfor arbeidsgivere? Hvilke råd har de til unge arbeidssøkere som har gått et år på bibelskole?

Arbeidsgivere har som hovedregel ikke lov til å spørre om livssyn under et jobbintervju. Men at mange ikke engang kommer så langt, fordi de tilhører en bestemt religion, er et stort problem for samfunnet.