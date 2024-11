Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken ble det kjent at Marius Borg Høiby er siktet for to voldtekter. Det er alvorlige anklager, som kommer på toppen av flere andre kriminelle forhold han etterforskes for.

Sakene etterforskes nå av politiet og dekkes grundig av pressen. Slik må det være. Anklagene mot Høiby, og avsløringer knyttet til hans vennekrets og livsførsel, påvirker oppslutningen om vårt kongehus. De alvorlige sakene kommer etter flere års kontroverser knyttet til kronprinsens søster. Både hennes ektefelle og hennes næringsvirksomhet vekker oppmerksomhet og kritikk.

Rammer kongehuset

Det er ikke unaturlig at disse sakene rammer kongehusets oppslutning. Vårt kongehus er vårt kongehus fordi folket har bestemt at vi vil ha et kongehus. De er monarker av folkets nåde og må gjøre seg fortjent til folkets tillit. Siden makten arves, er mange spørsmål som ellers ville blitt utelatt av hensyn til privatlivets fred, i offentlighetens interesse når det gjelder kongehuset.

Men kronprinsen er også et menneske. Det kom tydelig fram da han ble konfrontert med siktelsen mot sin stesønn. Han ville så gjerne vært «hjemme hos Mette».

Kronprinsen er ikke offeret i straffesakene. I den omfattende straffesaken er det de berørte vi først og fremst tenker på.

Det er vi som folk som har pålagt ham å dedikere hele sitt liv til en krevende oppgave

Et svekket kongehus

Vi må også innse at kronprinsen står i en svært krevende situasjon. Hans far, kongen, står støtt, men er åpenbart svekket av sykdom og alderdom. Hans kone har en alvorlig diagnose, og er også svekket. Hans søster har valgt et liv der hun i liten grad bidrar til den omfattende oppgaven det er å være et medlem av kongefamilien. I stedet for å styrke kongehuset, svekker prinsessen det, som medlem av kongefamilien. Mannen som i en nær framtid skal arve rikets posisjon nummer én, står i krise etter krise og må bære mye av byrden alene.

Kronprinsen ser ut til å takle sin krevende situasjon godt og klokt. Han har sikkert gjort valg som kan kritiseres, men samlet sett inngir han tillit.

Folkets vilje

Debatten om kongehusets posisjon i Norge skal ikke stilne. Straffesakene mot Marius Borg Høiby skal gå sin gang, og der går vår medfølelse til de berørte.

Samtidig er det verdt å også tenke på at kronprinsen er lovpålagt en livslang tjeneste av våre egne folkevalgte gjennom loven. Han har aldri bedt om å bli tronarving. Våre lover sier at han er det. Hans posisjon og innsats skal selvsagt diskuteres og kunne kritiseres, men det er vi som folk som har pålagt ham å dedikere hele sitt liv til en krevende oppgave.

Kronprinsen er ikke hevet over kritikk, men han fortjener også vår omtanke og støtte i tjenesten vi som folk har pålagt ham.