KrF har rett om skolen

Søndag stilte KrFs Kjell Ingolf Ropstad og Dag Inge Ulstein opp i NRKs Dagsrevyen med en rekke forslag som skulle utgjøre en ny, helhetlig skolereform. De foreslo blant annet å kutte antall undervisningstimer, samt å behovsprøve tilbudet om SFO og på den måten finansiere et lønnsløft på 50.000 kroner for hver enkelt lærer.

Vel så viktig var forslagene om å innføre mer lek i skolen og gjøre førstre trinn om til førskole. Ropstad har helt rett i at utviklingen med å gjøre skolegangen lengre for norske elever har vært en feilslått strategi. Ikke bare har vi sviktet seksåringene, men det har heller ikke fått noen positive konsekvenser for læringsutbyttet.

Sunn fornuft

OECDs utdanningsdirektør Andreas Schleicher mener fallende skoleresultater til dels kan forklares ved at mange elever kjeder seg på skolen. Det trengs ikke så mye mer enn sunn fornuft for å forstå at mindre frilek på skolen har fått negative konsekvenser.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har også vært positiv til tanken om å kutte ett skoleår fra skolen. Blant annet har hun satt ned et utvalg for å se på organiseringen av norsk skole.

Tross Høyres motstand bør det være mange nok på Stortinget som støtter en reform av norsk skole for de minste elevene

Hun støtter flere av elementene i KrFs forslag til skolereform, som at det er viktig med mer frilek for at barna skal bli bedre i sosiale relasjoner og som et godt grunnlag for mer læring. Dessuten peker Nordtun på at det blir stadig flere timer i norsk skole, uten at resultatene eller motivasjonen er blitt så mye bedre.

Nordtun bør ta initiativ

Høyre er som forventet skeptiske til KrFs skolepolitikk, og peker på at det ikke er noen motsetning mellom lek og læring. Høyre vil ikke korte ned skoleløpet eller redusere antallet timer.

Tross Høyres motstand bør det være mange nok på Stortinget som støtter en reform av norsk skole for de minste elevene. Nessa Nordtun bør gjøre mer enn å bare prate. Hun har makt og mulighet til å sammenkalle partiene til et bredt og tverrpolitisk arbeid for en skolereform. Det fortjener de minste barna i norsk skole.