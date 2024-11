Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken var det et oppsiktsvekkende innlegg i avisen Dagen. De to tidligere Dagen-redaktørene Odd Sverre Hove og Johannes Kleppa kritiserte Dagens nåværende redaktør for å være for kritiske til Trump, og for positiv til Kamala Harris.

Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk har flere ganger gått tydelig ut mot kristne som stemmer Trump. Dette er ikke ukontroversielt blant avisens lesere. Dagen har selv rapportert at 29 prosent av deres lesere ville stemt Trump hvis de hadde stemmerett i USA. Harris fikk 33 prosent i den samme lesermålingen.

Vårt Land har, i likhet med avisen Dagen, vært svært kritisk til Trump på lederplass. Det er et naturlig ståsted for to kristne aviser som ofte målbærer konservative holdninger i mange verdispørsmål, men som begge står opp mot Trumps umoral, de antidemokratiske holdningene som han målbærer, og hans angrep på den frie presse.

Alarmerer eierne

Det er positivt at det finnes pressefolk med et avvikende perspektiv fra majoriteten. Det er positivt at Kleppa og Hove engasjerer seg i journalistikken til en avis de har stått på for i mange år. Men det er uheldig at de to eks-redaktørene signaliserer at eierne må se nærmere på avisens dekning av presidentvalget i USA.

Et viktig prinsipp i norsk presse, og i norsk medielovgivning, er at eierne ikke skal blande seg inn i det redaksjonelle innholdet. Norske aviser er redaktørstyrte. Redaktøren må arbeide i tråd med mediets grunnsyn og formålsbestemmelser, men har ut over det fullt ansvar for mediets innhold.

Frekk vri

Dette vet de to eks-redaktørene godt, men de prøver seg likevel på en frekk vri. De viser til avisens Dagens statutter, der det står at avisen skal «ta til gjenmæle mot angrep på de kristelige grunnsannhetene, samt behandle religiøse og sosiale spørsmål i kristendommens lys».

De to innsenderne mener avisen er for ukritisk til Kamala Harris, spesielt i abortspørsmålet, og at det kan være et brudd på disse statuttene. En ting er at dette er å lese svært mye inn i en generell formålsbestemmelse. Men det mest problematiske er at Hove og Kleppa mener at avisens styre må vurdere å se nærmere på dette. At to eks-redaktører i realiteten ber eierne gripe inn i den redaksjonelle uavhengigheten er svært oppsiktsvekkende. Det kan potensielt være uheldig for avisens omdømme.

Det er avgjørende at det ikke spres et feilaktig inntrykk av at aviseiere i Norge kan gripe inn i den redaksjonelle dekningen, slik vi har sett i USA under valget. Dette er ekstra viktig for en avis som Dagen, som har mange kristne organisasjoner inne på eiersiden og i avisens styre.

Full tillit til Selbekk

Samtidig er vi ikke det minste bekymret. Denne avis er tidvis uenig med Selbekk, men er det en ting vi vet om vår gode kollega i Bergen er det at han har presseetikken, ytringsfriheten og den redaksjonelle uavhengigheten på plass. Selbekk er en mann som har ofret mye for pressens grunnfriheter. Ingen redaktør sto mer fast i karikaturstriden enn ham.

I kampen mot Trump-tilhengere som vil begrense redaksjonens frihet har Vebjørn Selbekk vår fulle støtte, og vår fulle tillit.