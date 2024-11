Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Omfanget av innenlandsadopsjonene er grovt underkommunisert. Fra 2. verdenskrig til i dag regner vi med at rundt 60.000 nordmenn er blitt innelandsadoptert. Vårt Land fortalte historien om Ingrid Bernsen som ble 20 år før hun fikk vite at hun var adoptert. Hun kaller det «en stygg historie om en norsk systemsvikt».

Også Bergens Tidende har fortalt historiene om innenlandsadopterte, der avisen blant annet kom frem til at byens daværende barnevernssekretær i sin tid ledet et nettverk som adopterte bort over 800 barn.

Forbundet med skam

I Ingrid Bernsens tilfelle var det kommunalt ansatte i Bergen kommune som overtalte moren til å gi henne bort. Samtidig skal de kommuneansatte ha anbefalt adoptivforeldrene om å holde denne delen av Bernsens identitet hemmelig. I mange av tilfellene av innenlandsadopsjon ble det argumentert for at barnet ville få det bedre om det ikke vokste opp som «lausunge», født utenfor ekteskap.

Det er ikke et godt nok argument at uretten potensielt er større, og derfor blir en for omfattende jobb

Det er åpenbart at mange av disse sakene har skapt store sår og traumer for mennesker som ikke har visst at de har vært adoptert – slik Ingrid Bernsens historie tydelig viser.

Regjeringen oppnevnte et granskingsutvalg som skal bidra til å avdekke hva som har foregått i norsk adopsjonshistorie. Problemet er bare at dette utvalget har valgt å fokusere på utenlandsadopsjoner, ikke innenlandsadopsjon – til tross for at mange av de uheldige mekanismene er like.

Gransking bør gjennomføres

Barne- og familieminister Kjersti Toppe forsvarer avgjørelsen om at granskingsutvalget ikke fikk mandat til å granske innenlandsadopsjonene med at «det ville være veldig omfattende». Det er ikke et godt nok argument at uretten potensielt er større, og derfor blir en for omfattende jobb. Tvert imot taler det for at innenlandsadopsjonene bør granskes på samme måte som utenlandsadopsjonene.

Det er positivt at Toppe har bedt Bufdir om å vurdere behovet for en gjennomgang av nasjonale spedbarnsadopsjoner og eventuelle andre typer innenlandsadopsjoner. Konklusjonen på denne vurderingen er ventet innen året er omme. Bufdir bør helt klart komme til konklusjonen at en slik gransking bør gjennomføres.