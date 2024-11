Sikkerhetsrådet må presse Israel hardere

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset, har sørget for hard kritikk mot Israel den siste uken, etter at den erklærte UNRWA som en ulovlig organisasjon. Det vil effektivt hindre at palestinske flyktninger i de okkuperte områdene vil få hjelpen de trenger. Dessuten skrotes dermed avtalen mellom Israel og UNRWA fra 1967, samtidig som organisasjonen må stenge hovedkontoret i Øst-Jerusalem og ansatte ikke lenger vil få visum til Israel.

Israel har også forpliktelser

Knessets vedtak er ikke akseptabelt. Derfor har norske og andre vestlige lands myndigheter presset på for at flertallet i den israelske nasjonalforsamlingen skal omgjøre vedtaket. Ingen nasjonal lovgivning kan endre på det folkerettslige forpliktelsene Israel har til å sørge for hjelp til palestinske flyktninger.

Selv fra et israelsk perspektiv er det vanskelig å se hva landet har å tjene på å sette palestinske flyktninger i en så uakseptabel humanitær situasjon

Derfor var det også riktig og viktig av Støres regjering å klage saken inn til Den internasjonale domstolen (ICJ), for å avklare om Israel faktisk kan hindre FN og andre hjelpeorganisasjoner fra å bistå palestinere i de okkuperte områdene. En slik juridisk avklaring kan tvinge Israel til retrett rundt vedtaket.

Ikke tryggere for Israel heller

Torsdag ble det klart at FNs sikkerhetsråd i en uttalelse ga uttrykk for «dyp bekymring over forbudet» og ba Israel «oppfylle sine internasjonale forpliktelser». Det var oppsiktsvekkende hvor samlet rådet var om uttalelsen, der alle 15 medlemsland stilte seg bak. Det inkluderer Israels tetteste allierte, USA. I uttalelsen sier Sikkerhetsrådet også at Israel både må respektere UNRWAs uavhengighet og «legge til rette for full, rask, sikker og uhindret humanitær bistand i alle dens former til hele Gazastripen».

Selv fra et israelsk perspektiv er det vanskelig å se hva landet har å tjene på å sette palestinske flyktninger i en så uakseptabel humanitær situasjon. Det vil sannsynligvis ikke skape noe mer trygghet for israelske borgere at palestinere blir kastet ut i en enda dypere katastrofe.

Mest av alt bør Israel omgjøre vedtaket fordi det strider mot grunnleggende humanistiske verdier, menneskerettighetene og grunntanken bak FNs arbeid.