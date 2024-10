Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Gatehospitalet i Oslo ble etablert i 2004. Den gangen var det KrF og helseminister Dagfinn Høybråten som kjempet på plass penger til å opprette hospitalene. Grunnen var at Frelsesarmeens feltpleiestasjon hadde sett at det var syke mennesker på gata, som burde hatt behandling. Hospitalene har spesialisert seg på hjelp til alvorlig rusavhengige.

Å kutte i potten til en av de aller mest utsatte gruppene i Norge er ikke bare usolidarisk, det kan vise seg å være dyrt

Ikke lønns- og prisjustert

Frelsesarmeens to gatehospitaler i Bergen og Oslo mangler nå 9,5 millioner kroner. Det anslår Frode Woldsund til Vårt Land. Han leder organisasjonens rusomsorg. I 2023 gikk hospitalene over ni millioner i minus og tapet anslås til snaue åtte millioner i år. Ifølge Woldsund er årsaken er at regjeringen ikke har justert opp tilskuddet i takt med lønns- og prisveksten i dyrtiden.

Fram til nå har tapet vært dekket av Frelsesarmeen egen lomme. Men det greier de ikke lenger. Hvis det ikke blir endringer i statsbudsjettet før jul, må Frelsesarmeen sette i gang med nedbemanning. Kanskje må de kutte enten gatehospitalet enten i Oslo eller Bergen. Det kan ende med at gatehospitalenes feiring av 20-årsjubileum i 2024 ender med kutt og nedbemanning.

Vårt Land var med Bollestad da hun møtte noen av brukerne av gatehospitalet i Oslo. En av dem forteller en sterk historie. Han tror han ville vært død dersom det ikke hadde vært for Gatehospitalet. Andre peker på at høytider som jul er særlig krevende. En av brukerne viser til at det er mange selvmord og bevisste overdoser i høytider.

Mindre penger hvert år

Slik Olaug Bollestad påpeker er den manglende prisjusteringen over år i realiteten betydelige kutt. Det skal bemerkes at heller ikke KrF greide å prisjustere potten til hospitalene, da de selv deltok i regjering. Kanskje er det lettere å komme med slike løfter når man sitter i opposisjon. Uansett har Bollestad et poeng. Potten med penger til gatehospitalene må prisjusteres framover.

Å kutte i potten til en av de aller mest utsatte gruppene i Norge er ikke bare usolidarisk, det kan vise seg å være dyrt. Slik det kommer fram i artikkelen i Vårt Land bidrar det også til at en del av de som trenger helsehjelp får det på et tidligere tidspunkt enn de ellers ville fått. Det gjør at en del av dem ikke behøver å legges inn på sykehus med så alvorlige tilstander at de må ligge der lenge.

Nå må Stortinget sørge for at det settes av de 9,5 millionene som trengs for at Frelsesarmeen får gjort denne viktige jobben.