Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Debatten om skolestrukturen i innlandet har beveget seg inn på et spor som har sjokkert mange. Direktesending fra kommunestyremøtet i Lom mandag gikk som en farsott over store deler av Presse-Norge mandag kveld.

Lom-ordfører Kristian Frisvold åpnet kommunestyremøte med et voldsomt utspill mot Innlandets fylkesordfører Thomas Breen. Han sa blant annet «For min del er det erklært full krig. Det betyr at vi behøver ikke være saklige lenger. Det betyr at vi kan gå etter person. Det betyr at alt er lov. Det er min konklusjon på slik oppførsel.» Til VG uttalte han at han har mer på lager.

Frisvold sa blant annet at uttalelsen hans beskriver måten han vil jobbe framover: «Jeg har kontaktet journalister for å be dem grave rundt fylkestingsmedlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre og MDG. Vi skal ha opp all mulig dritt. Får jeg dokumentasjon, så bruker jeg det og kjører med det,» sa Frisvold. Han fortsatte: «Sånn er stoda. Det er krig. Så har dere noe som jeg kan bruke, så setter jeg pris på å få det. For det er helt tydelig at saklig argumentasjon ikke når frem.»

Det er nå grunn til å mane alle parter i innlandet om å besinne seg i debatten om skolestruktur. Her må alle puste med magen og skjerpe seg.

Anklager fylkesordfører for å prostituere seg

På samme måte har justisminister og innlandspolitiker Emilie Enger Mehl (Sp) også uttalt seg på en drøy måte som åpenbart har bidratt til å piske opp stemningen: «At Arbeiderpartiets fylkesordfører Thomas Breen vil prostituere seg for å få makt sammen med Høyre på denne måten, det syns jeg er vanvittig.»

Begge de to politikerne framstår som om de har mistet politisk gangsyn og lagt fra seg all form for normal høflighet. Både Mehl og Frisvold med flere bidrar slik at ebatten har sporet av, og at all form for saklighet og argumenter nå er gått over i en ren drittkasting og en rent gjørmebad.

Sterke følelser

Det er ikke vanskelig å forstå at spørsmålet om flere skolenedleggelser skaper sterke følelser. Det omtalte vedtaket går ut på at flertallspartiene i Innlandet er enige om en ny skole- og tilbudsstruktur. De vil legge ned to skole og fire skolesteder, deriblant Lom.

Et slikt vedtak handler dypest sett om disse bygdenes framtid. Det blir argumentert med at enkelte av disse har hatt en viss tilflytning, men småbarnsfamilier ønsker selvsagt ikke å slå seg ned i en bygd der skolen blir lagt ned. Nedlegging av skoler betyr på sikt at bygdene blir fraflyttet, og at yngre folk forsvinner.

Dermed hadde ordfører i Lom et godt argument. Men både hans og Mehls argumentasjon ødelegger deres muligheter til å bli tatt på alvor. Det er nå grunn til å mane alle parter i innlandet om å besinne seg i debatten om skolestruktur. Her må alle puste med magen og skjerpe seg.