Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det var mange som jublet over drapet på Hamas-lederen Yahya Sinwar. Det vitner om det sterke sinnet mange i Israel og utenfor landet kjente mot mannen som blir regnet som hovedarkitekten bak terroren 7. oktober i fjor. Han var kjent som en av Hamas mest fryktinngytende figurer, som presset på for at organisasjonen skulle kjempe mot Israel med våpen, terror og død. Mye tyder på at Sinwar trodde Hamas og fjorårets angrep kunne være starten på slutten for den israelske staten, som han hatet intenst.

Det er vanskelig på et grunnleggende etisk nivå å juble for drap og likvideringer i en spiral som bare virker å utløse enda mer død, terror og konflikt.

Usikkert hva som kommer etter

Det er ingen grunn til å slippe jubelen løs over Sinwars død, selv om han spilte en svært destruktiv rolle i konflikten. Konsekvensene av hans bortgang er enda uoversiktlige. Av flere analytikere nevnes at drapet kan bidra til å styrke Benjamin Netanyahus posisjon i Israel, som kan hjelpe den ytterliggående statsministeren til å overleve politisk, selv etter at han satt med ansvaret for katastrofen i fjor og den påfølgende krigen.

På et eller annet tidspunkt på spiralen med død, terror og likvideringer ta slutt, om israelere og palestinere skal kunne leve side om side

Det er også for tidlig å si hva drapet på Sinwars vil ha å si for utviklingen av Hamas som organisasjon, eller for hvilke skjebne de israelske gislene har. Flere nevner at uten Sinwar, vil det være rom for mer reformistiske krefter som kan tenkes å ville jobbe for å inngå kompromisser med Israel, men det er enda altfor tidlig å si noe om.

Hevn og død

Problemet synes likevel å ligge på et mer grunnleggende nivå. Drapet på Sinwar løser umiddelbart ingenting, mest fordi de mange likvideringene på Hamas’ og Hizbollahs ledere er del av et større bilde som innebærer en brutal krigføring med store sivile lidelser. Sinwars død kan ikke ses løsrevet fra terrorofrene i fjorårets angrep, alle gislene som har dødd etterpå og alle de sivile palestinerne som er drept gjennom året på Gaza, på Vestbredden og alle sivile lidelser i Libanon de siste ukene. Det er ingen løsninger i sikte, bare en dødsspiral som ser ut til å fortsette uten ende.

Drapet på Sinwar er del av en tankegang som handler om å hevne urett med død. Idealet bør alltid være å stille selv de mest grusomme terrorister for en domstol, fordi det bidrar til å skape rettferdighet på en helt annen måte enn et drap kan gjøre. Nå viser det seg at Sinwar, som levde skjult som en nær mytisk figur på Gazastripen, ble drept nesten ved en tilfeldighet.

På et eller annet tidspunkt på spiralen med død, terror og likvideringer ta slutt, om israelere og palestinere skal kunne leve side om side.