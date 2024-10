Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I går kunne Vårt Land melde at nær et halvt hundre prester har skrevet under på et opprop rettet til KFUK-KFUM. Stadig nye prester i Den norske kirke stiller seg bak oppropet, alle med bakgrunn fra organisasjonen.

Oppropet opponerer mot begge de to strategiforslagene KFUK-KFUM har sendt ut på høring. Underskriverne mener forslagene viser en organisasjon som står i fare for å miste sin sjel.

De mener at «virksomhetens teologiske grunnlag, ideologiske motivasjon og mål – [er] sterkt underkommunisert, ja – knapt nevnt». Ingen av planene har ambisjoner om KFUK-KFUM som kristent barne- og ungdomsarbeid, hevder de videre. Det kristne nevnes bare der det meisles ut en ny identitet som en «kristen og livssynsåpen organisasjon».

KFUK-KFUM kan gi barn, unge og voksne mot til å leve og mot til å tro. Hvis de vil

Større strukturer

Å holde fast på evangeliet i vår tid krever mot. Mange kan føle seg alene om oppgaven i sitt liv eller på sitt sted. Kulturen rundt oss gir oss mindre hjelp enn noen sinne til å holde fast en kristen livsforståelse og en kristen identitet. Det er lett å føle seg alene og at det ikke er vits i å fortsette, verken for egen del eller for andres del. Den manglende gjenklangen i storsamfunnet omvandles raskt til dårlig selvtillit på troens vegne.

Nettopp derfor trenger vi strukturer som er større enn oss selv. Vi trenger menigheter, kirkesamfunn, aviser, tidsskrifter, litteratur og kunst der tro tar stor plass. Vi trenger å høre, lese og samtale om bibelfortellinger, kristne forestillinger og praksiser. Vi trenger at noen har mot til å si at vi har noe som er viktig, både for oss selv og for verden for øvrig.

Se tilbake!

For å finne kursen bør ledelsen i KFUK-KFUM se seg over skulderen, tilbake i tid. Da vil de få øye på at veldig mange av Den norske kirkes prester, øvrige ansatte og aktive medlemmer i dag, var aktive i KFUK-KFUM som barn og unge.

Dersom fremtidens Norge skal være like rik på gode menneskelige ressurser som den tross alt er i dag, trengs et faktisk kristent arbeid i KFUK-KFUM – og andre organisasjoner. Prester og kristne oppstår ikke av seg selv, og særlig ikke i vår tid.

«Det synes som det nasjonalt gjennomføres et linjeskifte i sekulær retning», heter det i oppropet. Det samme inntrykket deler Vårt Land. Ledelsens respons i går var knapp og avvisende. Det er å håpe at høringsrunden vil løfte KFUK-KFUM tilbake på skinnegangen.